El IMSS actualiza información sobre impactos del SISMO

En relación con el sismo de 7.1 grados Richter de esta tarde, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa:



De acuerdo con reportes preliminares hasta las 17:00 horas, la red de hospitales y clínicas del IMSS dan servicios a pacientes y población en general, como lo instruyó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya que el servicio médico no se ha suspendido. No se reportan hasta el momento daños estructurales mayores.



Por razones de seguridad para pacientes y trabajadores, el Instituto evacuó algunos hospitales y edificios administrativos de la Ciudad de México, trasladando a enfermos a hospitales generales y de tercer nivel, y por recomendación de Protección Civil, solicitó a los empleados administrativos retirarse a sus casas hasta nuevo aviso.



Los servicios de las guarderías en Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Estado de México, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, fueron suspendidos inmediatamente después del sismo, y las niñas y niños regresados a sus casas hasta nuevo aviso.



La suspensión de las actividades en las guarderías en esas entidades se mantendrá con el objetivo de revisar los inmuebles y garantizar la seguridad de los hijos de los trabajadores. Hasta el momento no se tiene reporte de daños mayores a inmuebles e instalaciones de guarderías.



El Seguro Social continúa verificando los daños materiales que reportan algunas clínicas y hospitales de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Morelos, para corregir de inmediato las posibles afectaciones.



Para mayores informes tras el sismo y canalización de casos, se habilitó el call center 01 800 623 2323. 19/09/2017