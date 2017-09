Detiene Policía Municipal a 90 personas por robo de auto y recuperado 380 vehículos

Entre las más de 2 mil detenciones de personas ligadas a la comisión de hechos delincuenciales efectuadas por la Policía Municipal durante los meses que lleva al frente la presente administración, 90 corresponden a detenidos por robo de vehículos o la posesión de autos con reporte de robo, quienes en su mayoría han sido puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su culpabilidad y probable relación con alguna banda dedicada al robo de autos.



En ese mismo lapso, agentes de la Policía Municipal han recuperado 380 autos robados, algunos de los cuales fueron regresados a su dueño por no contar aún con denuncia ante la autoridad ministerial, en tanto la gran mayoría se ponen a disposición de la Fiscalía General del Estado al obrar de por medio la denuncia formal y con fines de que el legítimo propietario pueda acreditarse ante dicha instancia.



Si bien, cuando ocurre un robo de auto la víctima interpone generalmente la denuncia en tiempo y forma, es importante recalcar la necesidad de hacer inmediatamente el reporte al 9-1-1 de donde se da parte al resto de las corporaciones. Posteriormente se debe acudir ante la Fiscalía General del Estado y presentar la denuncia formal del robo para que los delincuentes puedan ser castigados de lograrse la captura, pues si el hecho no se denuncia, es como si no se hubiera cometido.



Para evitar en lo posible el robo de autos, Seguridad Pública recomienda utilizar algún tipo de alarma, cortacorriente y bastón para trabar el volante, con el fin de protegerlos mientras se encuentran estacionados en la vía pública; en autos más recientes, tener cuidado al descender de la unidad para cerciorarse que nadie le sigue, así como bajar a su aparato celular la aplicación Marca el Cambio, para denunciar oportunamente de ocurrir la pérdida del vehículo



La Policía Municipal realiza rondines frecuentes en el municipio con apoyo sus elementos de grupos especiales y en coordinación con elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y la Policía Federal, incluso de militares, de ahí la necesidad de hacer el reporte de inmediato al 9-1-1 y dichos binomios puedan actuar. 19/09/2017