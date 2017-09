IMSS emite recomendaciones para el cuidado del adulto mayor en el hogar

La Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, emitió una serie de recomendaciones para el cuidado del adulto mayor dentro del hogar.



La geriatra adscrita al Hospital General Regional (HGR) No. 1 Morelos, doctora Nallely Anaya, manifestó que es importante poner atención en el cuidado integral de las personas mayores de 60 años, toda vez que son más vulnerables a tener problemas en su salud, tanto física como emocional.



Destacó que la tercera edad está expuesta a distintos riesgos, los que dependerán de la situación física como psíquica de cada adulto mayor, por lo que, resaltó es necesario que los cuidadores de los adultos mayores tomen en cuenta las recomendaciones en los siguientes aspectos:



• Higiene Corporal:

La limpieza debe de realizarse, tanto en adultos mayores sanos como en enfermos. Si el aseo se debe realizar en la cama, se debe hacer por las diferentes zonas corporales en el siguiente orden: cuello, tronco, brazos, axilas, piernas, espalda, pies, genitales y región perianal. Es importante ir secando al adulto mayor de forma inmediata para evitar que sienta frío. Se debe tomar especial atención a las zonas con pliegues, secando sin frotar y asegurándote que no queden húmedas para evitar posibles infecciones.



• Cuidados de la piel:

La piel del adulto mayor se vuelve cada vez más frágil, más seca y menos elástica. Hay que tomar mucha atención en que permanezcan mucho tiempo en cama, ya que su poca movilidad permite una menor circulación de la sangre, dejando notar algunas lesiones en la piel denominadas “escaras”. Para prevenirlas, se deben realizar cambios de posturas del adulto mayor cada 2 a 3 horas, permitiendo así, mayor movilidad.



Además de evitar el agua muy fría o muy caliente al momento de realizar el aseo personal; usar jabones neutros, evitar largas exposiciones al sol y usar protección solar; beber aproximadamente 2 litros de agua para mantener una buena hidratación. Procurar que el adulto mayor use ropa de algodón para no irritar la piel.



• La alimentación:

Es importante que los adultos mayores tengan una dieta equilibrada que les permita desarrollar sus actividades diarias y mantener un estado de salud satisfactorio.

Es aconsejable que la última comida que consuma el adulto mayor sea muy temprano en la noche, de esta forma podrá dormir tranquilamente. Según la dieta de cada persona, se recomienda consumir pescado, carnes blancas, aceite de oliva, legumbres, frutas y verduras.



• Evitar las caídas:

Una de las situaciones más comunes son las caídas, ya que el adulto mayor tienden a perder el equilibro, además de que tienen mayor dificultad para movilizarse y problemas de visión.



Algunos consejos para prevenir caídas son:

--Mantener una buena iluminación en escaleras, baño, cocina y dormitorio.

--Reparar mobiliario y utensilios poco estables.

--Agregar pasamos o barandas en escaleras, baños y pasillos.

--Utilizar alfombras antideslizantes.

--Los baños y las camas no deben ser bajos.

--Evitar que las mascotas se acerquen a ellos mientras se desplazan.

--No dejar objetos en el suelo.

--Los muebles deben pegarse a las paredes.



Además, es recomendable realizar actividades relajantes como leer, escuchar música, rezar; así como recurrir periódicamente con su médico para una revisión y seguimiento a su estado de salud. 20/09/2017