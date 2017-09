Hay capacidad para responder a demanda de atención por sismo • En conferencia de prensa, el Secretario de Salud, José Narro, dio a conocer las medidas implementadas en todo el sector

• Por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, sector Salud atiende a toda persona que haya sufrido daños por el sismo, sin importar su derechohabiencia



El sector público y privado de Salud cuenta con la capacidad para responder a la demanda de atención, como consecuencia de las afectaciones por el sismo de 7.1 en la escala de Richter, que se registró el 19 de septiembre, aseveró el Secretario de Salud, doctor José Narro Robles.



En conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de las acciones por este desastre natural, el Secretario de Salud estuvo acompañado por los directores generales de los institutos Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola, y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, José Reyes Baeza, así como por el director ejecutivo de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, Francisco Osuna Sánchez, y el subdirector del Servicio Médico de Petróleos Mexicanos, Marco Antonio Navarrete Prida.



Narro Robles afirmó que por instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, las unidades médicas del sector público Salud atienden a toda persona que solicita servicio médico de urgencias como consecuencia del sismo, sin importar su derechohabiencia.



Informó que hasta el momento han sido atendidos mil 819 lesionados, 80 de ellos en unidades de la Secretaría de Salud, 447 en el IMSS, 364 en el ISSSTE, 881 en los Servicios de Salud de la Ciudad de México y 17 en PEMEX.



Además, se cuenta con cerca de 700 camas de urgencias, mil 915 de hospitalización, 243 de terapia intensiva y más de 200 quirófanos, para continuar brindando atención a la población que lo requiera.



Al referirse a la población afectada por el sismo del pasado 7 de septiembre que afectó sobre todo a Chiapas y Oaxaca, el Secretario de Salud puntualizó que no se bajará la guardia en el desarrollo de todas las acciones que se han venido realizando, como lo ha indicado el Presidente Enrique Peña Nieto.



En su participación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, doctor Pablo Kuri Morales, resaltó que también se llevan a cabo acciones de protección contra riesgos sanitarios y vigilancia epidemiológica, en particular respecto al uso adecuado de medicamentos, saneamiento básico en alimentos, agua y albergues, y distribución de insumos.



Al dar a conocer la infraestructura dañada por el movimiento telúrico, detalló que el Hospital General Dr. Manuel Gea González presenta algunos daños y opera parcialmente, en el Hospital General de México se registraron daños en el área de pediatría, por lo que fueron reubicados 20 pacientes en el propio hospital.



En tanto que el IMSS ha atendido a 477 personas de las cuales 12 son menores de edad, en los hospitales de traumatología de Lomas Verdes, Magdalena de las Salinas, Villa Coapa y el espacio habilitado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Gran parte de ellos presentaba lesiones menores y ya fueron dados de alta.



Los inmuebles de las 396 guarderías del Seguro Social que se encuentran en las entidades afectadas no sufrieron daños, sin embargo, de manera preventiva hoy suspendieron sus actividades, en cumplimiento a los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública y de Protección Civil.



Adicionalmente, el IMSS habilitó el 01 800 623 2323 para brindar información sobre las personas atendidas y la ubicación de las clínicas y hospitales donde se encuentran, así como el número de celular 044 55 4494 1597, para enviar y recibir mensajes vía WhatsApp, con este mismo propósito.



En su intervención, el Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, informó que paulatinamente se abrirán los servicios del Hospital General “Dr. Darío Fernández” de la Ciudad de México, evacuado el día de ayer, toda vez que el dictamen preliminar indica que no sufrió daños estructurales, "lo que hizo posible que hoy por la mañana pudiésemos atender en el servicio de hemodiálisis".



Asimismo, indicó que aunque solo se han reportado daños menores en cerca de 19 Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI's) por cuestiones de seguridad "tomamos la decisión de suspender las clases en ellas", hasta obtener los dictámenes correspondientes para reabrirlas en las próximas horas.



Finalmente, el Secretario de Salud subrayó que aun cuando hemos enfrentado dos desastres naturales, ha prevalecido la solidaridad y entereza de la sociedad mexicana, “que nos alcanza para salir adelante”.



Agradeció a todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, por no bajar la guardia para responder a la demanda de quienes sufrieron daños en su salud por esta causa. 20/09/2017