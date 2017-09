Evita Policía Municipal extorsión a mujer adulta

Los hechos



Gracias a la rápida respuesta de la Policía Municipal, logró evitar que una adulta fuera despojada de su dinero, a través de una llamada telefónica de extorsión donde le exigían depositar 30 mil pesos para no hacer daño a una de sus hijas que supuestamente tenían secuestrada, por la que le pidieron trasladarse a una institución bancaria para depositar en una cuenta personal.



Los agentes encontraron en la sucursal bancaria de Mirador e Indiana a la señora acompañada de su trabajadora doméstica y funcionarios del banco a quien tranquilizaron y le explicaron la modalidad utilizada por delincuentes para tratar de despojar a las personas de su dinero, bajo argumentos falsos. Incluso a dicho lugar llegaron los hijos de la señora de 87 años para constatar que se encontraban bien.



Modalidad utilizada por los presuntos delincuentes



Según la versión ofrecida a los agentes de la Policía Municipal, la trabajadora doméstica contestó una llamada donde una voz de mujer le ordenó “pásame a mi mamá rápido, muévete” y al pasarle el teléfono a la señora, la misma mujer le dijo “dales mamá lo que te pidan, porque me van a matar”.





Luego, la empleada tomó nuevamente el teléfono y le ordenaron trasladar en un taxi a su patrona para que depositara el dinero solicitado bajo la advertencia de hacer las cosas justamente como le ordenaban. Le dieron un número de cuenta y el nombre del cuentahabiente a quien debían depositar, los cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial, al igual que el número telefónico con registro en el estado de Zacatecas.



Una vez tranquilizadas las víctimas y constatando que se trató de una llamada de extorsión la familia se hizo cargo de la mujer, quien gracias al apoyo de algunos empleados y una oportuna llamada al 9-1-1 evitó perder su dinero.



Recomendaciones



Es preciso informar que un alto porcentaje de intentos de extorsión se presentan vía telefónica, debido a que los delincuentes toman al azar un número telefónico y marcan, por eso la DSPM emite recomendaciones para evitar caer en este tipo de delito.



Cuelgue de inmediato y reporte al 9-1-1

No proporcione datos personales ni de familiares

Trate de comunicarse con sus familiares para constatar que estén bien

Espere a la policía y no salga de la vivienda

Por ningún motivo realice depósitos ni entregue dinero a nadie. 20/09/2017