Pone Gobierno Municipal a disposición centros de acopio En apoyo a damnificados por sismo en la ciudad de México

El Gobierno Municipal de Chihuahua se solidariza con la población afectada tras el sismo acontecido el día de ayer en la ciudad de México, y es por ello, que pone a disposición las oficinas y centros institucionales como centros de acopio, a fin de que, quién así lo disponga, pueda llevar víveres que serán entregados a las personas damnificadas.



Los puntos disponibles como centros de acopio son:



Salón Consistorial en la Presidencia Municipal

Dirección de Desarrollo Económico y Turístico (Quinta Touché, Independencia y Bolívar #101)

Dirección de Mantenimiento Urbano (C. Tamborel y 9na #700, col. San Rafael y C. Pekin y 14)

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología (C. Camino a la Presa Chuvíscar #1108, Col. Campesina Nueva)

Dirección de Desarrollo Rural (C. 4ta y Ochoa)

Instituto Municipal de las Mujeres (C. 4ª 2411, col. Centro)

Instituto Municipal de Pensiones ( Río Sena #1100, Col. Alfredo Chávez)

Presa El Rejón

Tesorería Municipal (C. Sexta y Mina)

Centro Deportivo Tricentenario ( Av. Homero #330, colonia Complejo Industrial Chihuahua)

Centro Deportivo Sur (C. Secretaría de la Marina # 8616, colonia Vistas Cerro Grande)

Centro Deportivo Norte (C. Río Sacramento Norte, colonia Pedro Domínguez)

Alberca Niño Espino (C. J. Velázquez de León #3503, colonia Granjas.

CAPPSI (C. Coronado #421, zona Centro)

Dirección de Desarrollo Humano y Educación ( C. Libertad #1012, col. Centro)

Centro de Respuesta Ciudadana (Av. Juan Escutia #2912)

DIF Municipal (Av. Glandorf 4106, col. San Felipe V Etapa

Mediateca (Av. Teófilo Borunda y Av. Independencia)









Los víveres requeridos son los siguientes:



Agua potable



-Botellas de agua purificada

Alimentos:



Leche en polvo para bebé y adultos

Atún en lata o en bolsa (abre fácil)

Frijoles en lata o en bolsa (abre fácil)

Galletas

Material de curación:

Gasas

Alcohol

Algodón

Isodine

Agua oxigenada

Vendas

Telas adhesivas





Artículos de limpieza:



Jabón

Pinol

Cloralex

Jegas

Medicamentos:



Naproxeno

Salbutamol

Aspirinas

Antibióticos

Antialérgicos

Antihipertensivos

Antidiarreicos

Sueros orales

Sueros intravenosos

Otros

Higiene personal:



Papel de baño

Pañales infantil y de adulto

Toallas sanitarias

Cepillos de dientes

Pasta

Desodorantes

Shampoo

Gel antibacterial

Jabón corporal





APOYEMOS A MÉXICO, NECESITA DE NOSOSTROS 20/09/2017