Presenta Rocío González Iniciativa para frenar inasistencias de diputados

Rocío González, Legisladora por el Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa que propone frenar la inasistencia de los diputados a las Sesiones del Congreso y a las reuniones de las Comisiones y Comités de las que sean parte.



La Diputada, comentó que a raíz de su llegada a la mesa directiva pudo constatar que existe una regulación respecto a la asistencia de los diputados, pero se encuentra acotada, ya que no se especifica con determinación cuándo se considera justificada una inasistencia y cuándo no, así como el hecho de que no existe ninguna sanción para quienes se ausentan de las sesiones de manera reiterada o permanente durante el desarrollo de la sesión.



“Aunque tengamos el carácter de diputados, seguimos siendo parte de una estructura laboral, donde tenemos obligaciones que cumplir y respetar y no por tener esta investidura estamos exentos de las sanciones a las cuales todas las personas que tienen el carácter de empleados están sujetas”, puntualizó.



Indicó que las sanciones disciplinarias a las que pueden hacerse acreedores los Diputados, son: Amonestación, disminución de la dieta, remoción de las Comisiones o Comités de los que formen parte y suspensión del cargo.



El Diputado contra quien se inicie un proceso disciplinario tendrá derecho de audiencia y se sujetará al procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley Orgánica; excepción hecha de la amonestación pública, la que será impuesta al momento de la infracción.



Además, serán amonestados públicamente por el Presidente de la Mesa Directiva, cuando: Alteren el orden en las sesiones, del trabajo en Comisiones, o hagan uso indebido de la tribuna. Acumuladas tres amonestaciones, procederá la suspensión del cargo por quince días.



Cabe destacar que las y los diputados deberán registrar su asistencia a través del Sistema Electrónico al inicio de las sesiones y al momento de su conclusión. Así mismo, darán cuenta de las inasistencias y justificaciones, en caso de haberlas. 21/09/2017