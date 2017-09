Aseguran a 2 menores que deambulaban solos por la calle en plena madrugada *Los trasladan a Trabajo Social de la Comandancia Sur





Dos pequeños de tan sólo 4 y 11 años de edad fueron asegurados y resguardados la madrugada de este jueves, luego de que agentes de la Policía Municipal que vigilaban por avenidas de la colonia Pacifico los observaran caminar solos en la vía pública y sin el cuidado de un adulto.



Cerca de las 05:00 horas, tras realizar rondines de vigilancia, los policías observaron a los menores tomados de la mano, caminando aparentemente sin rumbo por las calles 20 de Noviembre y 28, en la mencionada colonia, hecho que les llamó la atención, pues ningún adulto los acompañaba. Al acercarse a cuestionarlos sobre lo que ocurría, la mayor, de nombre Mirna Alejandra expresó que despertó y no encontró a su abuelo en la casa, quien al parecer debía cuidarlos, por ello tomó a su pequeño hermano, Jared Roberto y salieron en su búsqueda.



Los oficiales llevaron a los niños hasta la vivienda, ubicada en la calle 20 de Noviembre para tratar de localizar a alguien que diera informes al respecto, pero al no encontrar a nadie, los trasladaron al área de trabajo social de la Comandancia Sur, donde personal que ahí labora se hizo cargo de ellos.



Finalmente, luego de varias horas tratando de localizar a los padres o alguien que se hiciera cargo de los infantes y no obtener respuesta, las trabajadoras sociales canalizaron el caso al DIF Estatal para que ahí den seguimiento y determinen lo procedente. 21/09/2017