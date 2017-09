Expo Ganadera 2017 vuelve a casa

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh), Federico Duarte Medina anunció la Expo Ganadera Chihuahua 2017 que tendrá lugar del 28 de septiembre al 8 de octubre.



Dijo que la prioridad de esta celebración es la exposición ganadera, el centro y motivo en torno al cual se construye el ambiente tradicional que da cabida a la convivencia familiar y sobre todo la proyección del trabajo y el esfuerzo de los productores de ganado de registro en el estado de Chihuahua.



“La Expo Ganadera dará prioridad al ambiente familiar con visitas guiadas en las que los niños de las escuelas y colegios conozcan los orígenes de la ganadería, que ha sido y es una de las principales actividades económicas del estado”.



Las actividades iniciarán el jueves 28 a las 13:30 horas con la ya tradicional cabalgata que partirá del Estadio Manuel L. Almanza hasta llegar a las instalaciones de la UGRCh.



La Expo Ganadera 2017 se reposicionará como la más importante del país al conjuntar en un solo lugar las asociaciones de ganado especializadas en Salers, Charolais, Hereford, Angus, Brangus, etc. Además de las diversas actividades como el Rodeo.



También se contará con un ciclo de conferencias en el marco de expo, cuyos temas a tratar fueron propuestos por los mismos ganaderos y giran en torno a trazabilidad del ganado, sanidad, manejo adecuado de empresas ganaderas y sexado espermático. Las conferencias se realizarán los días 29 y 30 de septiembre, y 6 y 7 de octubre en el salón “Rincón de Don Alex” con capacidad para 120 personas.





El Rodeo contará con dos eventos: el primero serán las finales estatales, sancionado por la PRCA; el segundo serán las finales del circuito PRCA México donde estarán compitiendo los mejores exponentes del país, compitiendo para ganar el pase a las finales de Florida, EUA.



Programa de eventos ganaderos:



•28 de septiembre: Cabalgata e inauguración 13:30 hrs. (Sale del Estadio Manuel L. Almanza).

RECORRIDO: Av. División del Norte /Glorieta a Felipe Ángeles/ Teófilo Borunda /Ernesto Talavera/ Av. Zarco / C. 80ª / Vialidad CH-P/ Distribuidor Vial Zootecnia / Camino Las Ánimas hasta complejo UGRCH.

•30 de septiembre: Subasta de Toros de Registro a las 10:30 am y Calificación de Caballos Pinto/Appaloosa a las 13:00 hrs.

•1 de octubre: Calificación de Caballos Cuarto de Milla a las 13:00 hrs.

•2 de octubre: Exhibición de Borregos de Registro a las 17:00hrs.

•3 de octubre: Calificación de Brangus a las 17:00 hrs.

•4 de octubre: Presentación Simmental a las 16:00 hrs. y Calificación de Hereford a las 18:00 hrs.

•5 de octubre: Calificación Charolais a las 11:00 hrs. y Calificación Charbray a las 17:00 hrs.

•6 de octubre: Calificación Angus Rojo a las 11:00 hrs. y Calificación Angus Negro a las 17:00 hrs.

•7 de octubre: Subasta Mixta de Caballos a las 13:00 hrs y Subasta de Ganado de Registro Campeones de ExpoGanadera a las 15:00 hrs.



Espectáculos:



Se presentarán bandas y solistas en el centro de espectáculos de la Unión Ganadera, artistas de la talla de Lupita D’alessio, Los cadetes de Linares, Lorenzo de Montecarlo, Aída Cuevas, Duelo, Saúl el Jaguar, entre otros. Las entradas van desde los 200 pesos hasta precios de exclusividad. Puedes adquirir tus boletos en Hotel Sheraton (Soberano), en La Tienda de la URGCH y en la página www.boletito.com



Así mismo, la UGRCH ofrece recorridos guiados para escuelas, instituciones y centros educativos para un recorrido por la exhibición de ganado bovino, equino, ovino y avícola; los asistentes al recorrido tendrán acceso a los juegos mecánicos, durante las fechas de la ExpoGan 2017.





Se pueden consultar más detalles en:

Facebook: Unión Ganadera Regional de Chihuahua

Evento Facebook: Expo Ganadera Chihuahua 2017

Facebook: Expo Ganadera Chihuahua 2017

Web: www.ugrch.org 21/09/2017