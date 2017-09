Celebrará este sábado 23 del mes, la quinta Jornada Ciudadana “Lily Ibarra regresa a tu Colonia”

Liliana Ibarra diputada por el Distrito 09 realizará este sábado 23 de septiembre su quinta Jornada Ciudadana denominada “Lily Ibarra regresa a tu Colonia” a partir de las 9:00 am hasta las 2:00 de la tarde en el Kínder Alfonsina Storni ubicado en las calles Ramón Rayón y Praderas de la Sierra de la Col. Praderas de la Sierra.



Menciono, que este es un importante acercamiento al que se comprometió desde el arranque de su legislatura, pero sobre todo de brindar diversos servicios que fue una de las peticiones más apremiantes que los vecinos le solicitaron.



Como antecedente, las jornadas realizadas por Liliana Ibarra se han catalogado como de suma trascendencia e importantes para los vecinos del distrito, la primera el 11 de febrero del presente año, en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 80 a la cual acudieron

más de mil personas, la segunda jornada se realizó en las instalaciones de la Escuela Secundaria Federal No. 18 el día 11 de marzo de 2017 acudiendo más de tres mil personas.



El día 22 de abril en la Unidad Deportiva Villas de Salvarcar, la Diputada Ibarra realizó un magno evento con una afluencia de más de ocho mil personas, quienes recibieron consultas médicas y dentales festejando el día del niño a todos los pequeños del Distrito 09 con juegos, 15 brinca- brincas, juguetes, hot dogs, dulces, entre otras cosas.



En la cuarta Jornada Ciudadana festejó a todas las madres de familia y se llevó a cabo el día 20 de Mayo en el Centro Comunitario Frida Kahlo, a este evento asistieron aproximadamente seis mil personas, beneficiándose en los servicios de corte de cabello, atención en los módulos módulo de la JMAS, afiliación y reafiliación al Seguro Popular, vacunación de personas y mascotas, consultas dentales, exámenes de Papanicolaou, exploraciones de mama, terapia física, estudio de grafología, apoyo psicológico, desparasitación, asesorías de Asentamientos Humanos, asesorías -por parte de SUMA- para pavimentar, entre otros; En el festejo se hicieron concursos y rifas de electrodomésticos y pantallas, ambientado por diferentes comediantes y música alegrando a las madres del hogar



Es importante resaltar que en ésta quinta jornada se abarcara la totalidad del Distrito que la legisladora del PAN representa, llevando a las dependencias al servicio de la comunidad.



Cabe añadir que las jornadas ciudadanas en su segunda etapa las reanudará en el mes de noviembre.



Se espera este sábado 23 de Septiembre más de dos mil personas, donde serán beneficiados los vecinos de la Colonia Roma, Santa Mónica, Praderas de la Sierra, Hacienda de las Torres en sus diferentes etapas, Papigochic , Horizontes del Sol y Praderas del Sol.



En el evento se contara con los servicios de: Asesoría jurídica, civil, mercantil y penal con abogados calificados, acudirán las dependencias del seguro popular para afiliación y re afiliación, inscripción de menores de edad derechohabientes para las guarderías Seguro Social, unidades de atención médica, servicio de vacunación de mascotas, bolsa de empleo para personas con discapacidad, programas de atención para personas mayores, JMAS,COESVI, bolsa de empleo del Gobierno del Estado y de maquiladoras, atención de psicología y psicología grafológica, créditos a emprendedores, solicitud de casas de cuidado, mercado en tu colonia, policía ministerial, entre otros. 22/09/2017