Toman protesta Teokali Hidalgo y Enrique Rascón al PRI Municipal

En asamblea del Consejo Político del PRI Municipal del PRI, que reunió a cientos de militantes y simpatizantes, se llevó a cabo la toma de protesta por parte de la Secretaría General del CDE del PRI, Georgina Zapata a nombre del Presidente del PRI Estatal, Omar Bazán Flores a Teokali Hidalgo y de Enrique Rascón como Presidenta y Secretario General del PRI municipal como planilla única registrada.



Antes de comenzar con el evento formal se guardó un minuto de silencio en solidaridad con las familias afectadas por los temblores registrados este mes de septiembre en el centro y sur oeste del país.



Al tomar la palabra el presidente del CDE, Omar Bazán, mencionó que es hora de definir el rumbo del PRI de Chihuahua, “El día de hoy los priistas de chihuahua lograron unidad y vamos a trabajar juntos en las causas sociales.”.



Por su parte la nueva presidenta del PRI municipal, Teokali Hidalgo expresó que: Esta encomienda la recibimos como el mayor de los honores para cualquier priista, queremos pedirles que cerremos los capítulos ya vistos, superemos las divisiones que se fueron generando en el camino, es tiempo de garantizar a toda nuestra militancia respeto, tolerancia e inclusión.



“Tenemos una gran tarea, estaremos buscando a todos los priistas que todavía tiene en la mente la derrota, la desilusión, el desencanto, los estaremos visitando y convocando a la construcción de un plan de trabajo que integre las acciones para transmitir el mensaje y vivir en los hechos que este es un PRI de apertura, donde cabemos todos”, agregó.



Nuestra primera tarea irá en lo interno, hacia nuestra militancia, para juntos poder enviar después mensajes a la sociedad. Solo nuestra capacidad, nuestra propia iniciativa, nuestra presencia en la sociedad y nuestro trabajo es lo que nos dará fortaleza, dijo.



“Debemos salir todos juntos a darle los mensajes del PRI a la sociedad, tomar sus causas y que sean las nuestras, desde muy pequeña tuve la oportunidad de participar en el PRI, pidiendo justicia para los locatarios del mercado, mi abuelo paterno, Don Tavo Hidalgo era líder de los locatarios del mercado y por medio de la CNOP siempre pidió que se respetaran sus derechos, vino el Presidente de la República y los atendió personalmente, yo tenía unos 4 años pero en mi recuerdo conseguimos justicia”.



Por su parte Enrique Rascón, nuevo Secretario General del PRI municipal, consideró que “la situación actual de nuestro partido como una senda abierta a nuevos destinos, reconocemos nuestras fallas, pero ni todos los priistas somos malos, ni todos los malos son priistas”, puntualizó.



En el evento estuvieron acompañados por Omar Bazán Flores, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI; Georgina Zapata Lucero, Secretaria General del CDE del PRI; Diógenes Bustamante, delegado del CDE de Chihuahua; Blanca Valenzuela, Secretario técnico de la comisión de procesos internos; Rodolfo Torres Medina, presidente del órgano auxiliar de la comisión municipal de procesos internos; María Isela Torres, coordinadora de las diputadas del PRI; Cristopher James Barousse, secretario de vinculación con la sociedad civil del CEN; los diputados federales Brenda Borunda y Alejandro Domínguez; Ricardo Peña Parra, Regidor; presidentes de los distintos sectores y organizaciones del PRI y funcionarios federales.



Además, se contó con la presencia de Marco Adán Quesada, ex presidente municipal; Pedro Ignacio Domínguez, delegado de PROSPERA; Rafael Chávez Trillo, Director General del Centro SCT, ex diputados federales, Teporaca Romero, Eloy García Tarín y Rodrigo de la Rosa; así también los ex regidores, Daniel Manjarrez, Olivia Ruiz, Rosa Carmona (secretaria general saliente del CM del PRI), Andrés Pérez Howlet (presidente saliente del CM del PRI), Jorge Arizpe y Patricia Hernández, entre otros.



En su mensaje de despedida, Andrés Pérez Howlet se dirigió a los priistas que siempre han estado presentes en el partido, “Cada priista debe identificar que es lo que tiene que ofrecerle a chihuahua, cada priista debe identificar que tiene para darle a México”, reconociendo, además, que con esta nueva dirigencia el partido va por el rumbo correcto. 23/09/2017