Aprueban consejeros del PRD iniciar política de alianzas con el PAN y MC Durante el Octavo Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal

Comités municipales participaran de manera activa en este ejercicio



Con el voto unánime de los consejeros estatales presentes en el Octavo Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal, se otorgó facultades al Comité Ejecutivo Estatal para dar inicio de manera formal en lo local, a la política de alianzas para los procesos electorales federal y local a celebrarse en el 2017.



Tras la presentación de la propuesta del resolutivo del X Consejo Nacional, de que los consejos estatales determinen la política de alianza en lo local, se desarrollaron tres rondas de oradores, donde se fijaron las posturas de los comités municipales, las expresiones políticas internas y de la propia dirigencia, encabezada por Luis Pavel Aguilar Raynal, presidente estatal del PRD.



Pavel Aguilar señaló “es momento de escucharnos, de oírnos y de confrontar nuestras opiniones, sobre esta solicitud que nos hace el Consejo Nacional de determinar lo que deseamos en Chihuahua en la política de alianzas que se ha presentado a nivel nacional con el Partido Acción Nacional y con Movimiento Ciudadano”.



Esta es nuestra facultad, y es necesario llegar a un acuerdo de unidad, para salir fortalecidos de los dos procesos electorales que se avecinan, es más que elegir candidatos comunes con los otros partidos, es definir que queremos hacer como partido político, ver nuestras fortalezas y debilidades y determinar un proyecto, una propuesta que beneficie a la ciudadanía y que vaya más allá de las urnas, y que se concrete en el momento de ser gobierno.



Durante la discusión de propuestas se presentaron cuatro rondas de oradores, donde se presentaron opiniones diversas respecto a la política de alianzas, sobre la posición del partido en local, los casos particulares en municipios, las visiones de los grupos internos y la que tiene la dirigencia estatal, concluyendo en un resolutivo.





Se resolvió en primer término facultar al Comité Ejecutivo Estatal entrar en contacto de manera con el PAN y MC para de manera formal iniciar la política de alianzas; segundo, incluir en este trabajo a los comités municipales; tercero, convocar a un próximo Consejo para revisar los avances de dichas negociaciones.



Destacó la participación de la diputada federal Hortensia Aragón quien expresó que la política de alianzas debe ir más allá de lo electoral, expresando que la ciudadanía quiere un cambio profundo en el gobierno, y que eso solo lo podemos dar si acordamos con el PAN y MC un proyecto de trabajo en beneficio de la sociedad, donde se le dé respuestas a los problemas de la gente, donde a pesar de ir juntos seamos contrapeso del gobierno en lo local, más allá delas alabanzas y del aplauso al Gobierno.



“Si no acordamos aspectos importantes como como disminuir la inseguridad, los problemas económicos, una agenda legislativa y temas de cómo distribuir el presupuesto en obra pública y desarrollo social, nadie nos va a creer y vamos a llegar a una alianza con las otras fuerzas políticas que no será consistente, y eso ya no lo quiere la gente, no votaran por nosotros y

desperdiciaremos la oportunidad de servir a nuestro estado y a nuestro país”, concluyó la diputada.



Durante el consejo se rindió un minuto de silencio por la muerte de los chihuahuenses que participaron el 23 de septiembre 1965 en el asalto al Cuartel militar del municipio de Madera, Chihuahua y que fue ejemplo de la lucha social en México y Latinoamérica. 23/09/2017