Se unen Clubes de Automóviles a donación para afectados por sismo

Como respuesta al llamado del Gobierno Municipal para contribuir con la campaña de donación de artículos de limpieza, alimentos no perecederos y medicamentos, los clubes de automóviles modificados Invision Team, Legendary Mustang, y The Japans se sumaron a la causa y entregaron cientos de artículos que serán distribuidos rumbo al centro y sur del país.



Los clubes realizaron en primera instancia una exhibición de automóviles en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la avenida Américas durante la tarde del jueves, para posteriormente trasladarse al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte entrada la madrugada del viernes con los artículos de donación.



En total, se recibieron 216 artículos de limpieza personal, 215 medicamentos y materiales de curación, 78 artículos de limpieza general, 58 alimentos no perecederos y 44 herramientas de trabajo, expuso el coordinador de Centros Deportivos, Hermann Gutiérrez.



Por su parte, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Orlando Villalobos Seáñez, agradeció la participación de la ciudadanía, visto que desde el arranque de la colecta se presentó una importante respuesta de la ciudadanía.



“Lo más grande que tenemos en México somos los mexicanos ya que somos personas siempre dispuestas a apoyar a los demás, agradezco enormemente a los empleados de la dependencia, a los usuarios de centros deportivos, a los clubes deportivos y a los ciudadanos en general que se han sumado en los últimos días a la colecta”, acotó, al enfatizar en que lo recolectado está empaquetándose en kits de emergencia para entregarse a la Cruz Roja para su distribución.



El Gobierno Municipal continúa con los centros de acopio, por lo que en caso de contar con algún artículo para donar puede acudir a los siguientes domicilios:



Los puntos disponibles como centros de acopio son:



- Salón Consistorial en la Presidencia Municipal



- Dirección de Desarrollo Económico y Turístico (Quinta Touché, Independencia y Bolívar #101)



- Dirección de Mantenimiento Urbano (calle Tamborel y 9na #700, colonia San Rafael y calle Pekin y 14)



- Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología (calle Camino a la Presa Chuvíscar #1108, colonia Campesina Nueva)



- Dirección de Desarrollo Rural (calle 4ta y Ochoa)



- Instituto Municipal de las Mujeres (calle 4ta # 2411, colonia Centro)



- Instituto Municipal de Pensiones (calle Río Sena #1100, colonia Alfredo Chávez)



- Presa El Rejón



- Tesorería Municipal (calle Sexta y Mina)



- Centro Deportivo Tricentenario (avenida Homero #330, colonia Complejo Industrial Chihuahua)



- Centro Deportivo Sur (calle Secretaría de la Marina # 8616, colonia Vistas Cerro Grande)



- Centro Deportivo Norte (calle Río Sacramento Norte, colonia Pedro Domínguez)



- Alberca Niño Espino (calle J. Velázquez de León #3503, colonia Granjas)



- CAPPSI (calle Coronado #421, zona Centro)



- Dirección de Desarrollo Humano y Educación (calle Libertad #1012, colonia Centro)



- Centro de Respuesta Ciudadana (avenida Juan Escutia #2912)



- DIF Municipal (avenida Glandorf 4106, colonia San Felipe V Etapa



- Mediateca (avenida Teófilo Borunda y avenida Independencia) 22/09/2017