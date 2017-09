IMSS recomienda masticar bien los alimentos, para evitar obesidad Acelera la sensación de saciedad

A través de su área médica, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua, informó que masticar el mayor número de veces posibles los alimentos acelera la sensación de saciedad y contribuye a evitar la obesidad.



El coordinador de Salud Pública de la Delegación Estatal Chihuahua, doctor Ismael Rodríguez Chávez, aseguró que realizar esa práctica, así como el comer despacio, ayuda a que la persona no exceda en la ingesta de alimentos que al final desencadena obesidad y sobrepeso, siendo estas un riesgo para desarrollar otras enfermedades.



Explicó que al iniciar la masticación, el alimento se muele e impregna de enzimas como la amilasa y la lipasa, favoreciendo una correcta digestión.



Señaló además que la saliva ayuda a lubricar el bolo alimenticio a fin de que pase mejor por el esófago. Es por ello, que si se mastica en partes más pequeñas, se reduce el estrés disminuyendo el riesgo de padecer reflujo gastroesofágico.



Mencionó que los fragmentos grandes de comida evitarán que haya una buena digestión, lo cual puede causar el crecimiento de bacterias de colon y síntomas como flatulencias e indigestión.



Además, agregó que los nutrientes contenidos en el alimento de grandes porciones no podrán ser utilizados completamente porque las enzimas no pueden disolverlo, causando una nutrición inadecuada con asimilación y aprovechamiento incompleto de los nutrientes.



Otro dato a resaltar, es que al masticar mayor número de veces, produce mayor estimulación al interior del tracto digestivo, lo que acelera la sensación de saciedad, requiriendo menor cantidad de alimento para sentirse satisfecho, agregó.



Finalmente, recomendó practicar el hábito de comer despacio y disfrutar la comida para reducir los niveles de estrés, e invitó a los derechohabientes a acudir al Módulo PrevenIMSS, ubicado en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción, para recibir orientación nutrimental y realizarse también exámenes correspondientes al chequeo integral de salud, por parte de especialistas en Medicina Preventiva. 25/09/2017