Bienes embargados a exgobernador César Duarte alcanzan los 2 mil millones de pesos: Javier Corral Con victoria judicial avanza resarcimiento del daño a favor de los chihuahuenses: Gobernador Corral

Rigurosa investigación en Operación Justicia para Chihuahua, permitió ubicar bienes que el exgobernador nunca declaró como propios

Como parte de la Operación Justicia para Chihuahua, la Fiscalía General del Estado logró resoluciones judiciales favorables, para decretar el embargo precautorio de diez bienes inmuebles pertenecientes al ex gobernador del Estado de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez, lo que permitirá el resarcimiento del daño, a favor de los chihuahuenses.



En un encuentro con periodistas en Ciudad Juárez, el gobernador Javier Corral Jurado, informó que la suma del valor de esos bienes, alcanza casi los 2 mil millones de pesos.



Javier Corral explicó el avance en el proceso, luego de que en los últimos meses, la Operación Justicia para Chihuahua, obtuvo de distintos jueces, la orden de aseguramientos de propiedades y fincas del ex gobernador, como resultado de las tareas de investigación del Ministerio Público.



“Hemos entrado a la etapa de lograr embargos, para garantizar la reparación del daño ante los cuantiosos recursos desviados de la administración anterior”, expresó el Mandatario Estatal, quien calificó el hecho como una verdadera victoria judicial.



Agregó que se han encontrado muchos bienes que el ex gobernador nunca declaró, que nunca dijo que eran de él, pero que a través de una rigurosa investigación, se ha podido comprobar que le pertenecen.



Detalló que el Juzgado de Control del Distrito Judicial Morelos, decretó el embargo precautorio de diez fincas, propiedad de César Duarte Jáquez, vinculadas a los delitos de corrupción que se le atribuyen, dentro de los procedimientos penales instituidos en su contra.



Los inmuebles embargados judicialmente son los siguientes:



- Rancho El Saucito: ubicado en el municipio de Balleza, Chihuahua, con una superficie de 609 hectáreas.



- Predio rústico El Saucito: que forma parte de la hacienda de San Rafael del Agostadero, ubicado en el municipio de Balleza, Chihuahua con una superficie de 692 hectáreas.



- Rancho la Mesa: ubicado en el municipio de Balleza, Chihuahua con una superficie de 511 hectáreas.



- Rancho Labor Muniseña: ubicado en el municipio de Balleza, Chihuahua con una superficie de 11 hectáreas.



- Terreno de temporal y pastal llano Venineño: ubicado en el municipio de Balleza, Chihuahua con superficie de 46 hectáreas.



- Rancho El Tarais: ubicado en el municipio de Balleza, Chihuahua con una superficie de mil 211 hectáreas.



- Rancho Mesa de las Ajuntas: ubicado en el municipio de Balleza, Chihuahua con una superficie de mil 095 hectáreas.



- Rancho de Enmedio: ubicado en el municipio de Balleza, Chihuahua con una superficie total de 551 hectáreas.



- Rancho el Aranjuez: ubicado en Hidalgo del Parral, Chihuahua con una superficie de 35 hectáreas.



- Finca urbana: ubicada en la calle Independencia número 4 del municipio de Balleza, Chihuahua con una superficie total de mil 619 metros.



El gobernador Javier Corral, señaló que entre estas propiedades, se encuentran nueve fincas rústicas, que representan más de 4 mil 750 hectáreas y la finca urbana de mil 619 metros.



Agregó que dentro de la Operación Justicia para Chihuahua, se tiene el cumplimiento de diversas órdenes de cateo, emitidas por jueces de control, en inmuebles vinculados a ex funcionarios públicos y empresarios involucrados, al igual que su posterior aseguramiento para fines de investigación.



Dijo que han sido detenidas 13 personas, que se han hecho acreedoras primero a la prisión preventiva y posteriormente, derivado de la audiencia, se logró la vinculación a proceso con los delitos que se le imputan al ex gobernador.



El titular del Ejecutivo estatal, destacó que en las diligencias relacionadas a las propiedades del exgobernador, intervinieron agentes del Ministerio Público así como policías investigadores de la Fiscalía General del Estado y peritos de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.



Esos trabajos, arrojaron la siguiente información sobre las propiedades:



1.- Rancho el Milagro: ubicado a la altura del kilómetro 8 del tramo carretero Villa López–Salaices, municipio de López. Cateo practicado el 10 de septiembre del 2017. Respecto a las características principales del predio, se trata de una huerta nogalera con una superficie aproximada de cien hectáreas, en la que se localizan cerca de 15 mil árboles tipo nogales, llevándose a cabo la incautación de diversa maquinaria agropecuaria y vehículos de motor, quedando el inmueble bajo el aseguramiento ministerial.



2.- Inmueble ubicado en la calle Independencia número 4, en el municipio de Balleza, Chihuahua. Cateo practicado el pasado 17 de septiembre de 2017. Se trata de una finca de aproximadamente mil 619 metros con fines de uso para casa habitación. Se localizó e incautó documentación diversa, entre ésta, la correspondiente a Bertha Gómez de Duarte y a la persona moral Hidroponía de Parral S.A. de C.V. así como vehículos de motor, quedando el inmueble bajo aseguramiento ministerial.



3.- Inmueble ubicado en la calle Independencia número 20, en el municipio de Balleza. Cateo practicado el 18 de septiembre de 2017. Se trata de un inmueble compuesto de una construcción destinada para el uso de casa habitación, de una bodega para el almacenamiento de productos agropecuarios, así como una huerta nogalera adyacente con una dimensión aproximada de una hectárea, con aproximadamente mil árboles y un pequeño sembradío de maíz, llevándose a cabo la incautación de múltiple maquinaria agropecuaria, pipas de agua, tractores, fertilizadoras, ensiladoras, mini cargador, remolques y vehículo de motor, quedando el inmueble bajo aseguramiento ministerial.



4.- Terreno rústico denominado Llano Medileño y/o La Otra Banda, ubicado en el municipio de Balleza. Cateo practicado en fecha 18 de septiembre de 2017. Se trata de un inmueble de cultivo de temporal y pastal de dimensiones aproximadas de 50 hectáreas. Se identificó sembradío de árboles de nogales y maíz, quedando el inmueble bajo aseguramiento ministerial.



5.- Finca rústica denominada El Cerrito, ubicado en el municipio de Balleza, Chihuahua. Cateo realizado el día 18 de septiembre de 2017, siendo un terreno de aproximadamente 50 hectáreas en el cual se siembra maíz, frijol y sorgo, con un corral en cuyo interior se localizaron aretes de ganado con el fierro de César Horacio Duarte Jáquez, así como un pozo acuífero. De igual forma se localizó e incautó maquinaria agrícola además de asegurarse el inmueble para fines de investigación.



6.- Cateo efectuado mediante orden judicial y posterior aseguramiento ministerial para fines de investigación del domicilio ubicado en la calle Prisma 207 lote 16 y 18 de la manzana 15 del fraccionamiento residencial Los Leones, en el municipio de Aldama, Chihuahua propiedad de Jaime Agustín Fong Ríos. Esas diligencias fueron celebradas en fecha 15 de septiembre del 2017 por parte de agentes del Ministerio Público, policías de investigaciones, peritos de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y elementos de la Unidad K-9 de Rastreo Canino. En el inmueble se practicó búsqueda de evidencia documental o vestigios materiales relacionados con los delitos de peculado agravado que se le atribuyen a Fong Ríos. Sobre tales fincas recaerán diversos peritajes en materia de ingeniería, valuación, topografía y fotografía forense, además de decretarse su aseguramiento para fines de investigación.



7.- El cateo celebrado mediante autorización judicial y posterior aseguramiento ministerial para fines averiguatorios el 18 de septiembre de 2017 sobre el domicilio ubicado en Cota Domínguez de Mendoza 1313 de la colonia San Felipe, en el municipio de Chihuahua, correspondiente al despacho contable de DRZP y Asociados. Dicho despacho, según las investigaciones realizadas se encuentra vinculado en los trámites administrativos y contables llevados a cabo por parte de ex funcionarios estatales y empresarios para la desviación de dinero público del estado de Chihuahua por medio de la simulación de procedimientos administrativos de contratación de prestación de servicios y adquisición de bienes, empleando para ello empresas facturadoras de operaciones simuladas.



Durante el cateo se localizó y se incautaron equipos de cómputo y diversos dispositivos de almacenamiento digital USB y discos compactos así como diversa documentación sobre información financiera y contable de personas y empresas asociadas a investigaciones penales sobre desvíos de recursos públicos del estado de Chihuahua durante la administración pasada.



El mandatario estatal señaló que esta última diligencia ha dado información sumamente relevante en torno de las pesquisas y las investigaciones que realiza el grupo de agentes ministeriales en contra de la corrupción.



Dijo que el inmueble quedó asegurado para fines de investigación dado el volumen y la extensión de documentos depositados en el mismo y la necesidad de su estudio.



“Es la información que ahora comparto con las y los ciudadanos de nuestro estado, en seguimiento puntual al compromiso que realizamos durante la campaña, en el periodo de la transición y a lo largo de nuestro mandato de llevar a los tribunales a los responsables del saqueo y latrocinio del erario de Chihuahua”, expresó Javier Corral.



Añadió que continúan las investigaciones y se están cerrando otros expedientes de causas penales que se habrán de agregar a la solicitud de extradición del ex gobernador de Chihuahua.



“El trabajo que ahora se realiza, la información que ahora doy a conocer es fruto del esfuerzo, del empeño y del profesionalismo de un grupo de agentes del Ministerio Público de Chihuahua comprometidos con el pueblo, leales a su vocación de servicio y con un enorme rigor técnico”, indicó. 25/09/2017