Urge un registro de los conductores que prestan el servicio de transporte privado: PVEM

En sesión ordinaria del Congreso del Estado, el Diputado Alejandro Gloria González, propuso al pleno legislativo reformar la Ley de Transportes y sus Vías de Comunicación, con la finalidad que se realice un registro de los autos y los conductores de las nuevas empresas dedicadas a la prestación del servicio transporte privado.



Asimismo los conductores, permisionarios y concesionarios del servicio de transporte público; conductores, supervisores y representantes legales de las Empresas de Redes de Transporte estarán obligados a denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de un delito y la Secretaria mantendrá registro de las denuncias de las cuales tenga conocimiento.



En tribuna el legislador expuso que la necesidad de efectuar dicho registro obedece además, a lamentables casos como el sucedido en Puebla, donde una madrugada del 8 de septiembre desapareció una joven que volvía a su casa usando el servicio de transporte Cabify; luego de su desaparición y tras 8 días de búsqueda, el cuerpo de la joven fue hallado y el chofer que debía conducirla a su destino ha sido vinculado a proceso por su presunta participación en dicho crimen.



“Es impactante saber que ese mismo conductor, que hoy enfrenta un proceso penal en Puebla, fue conductor de la Empresa de Redes de Transporte llamada Uber, en Ciudad Juárez; no obstante la diferencia geográfica, es un caso que pudo haber pasado aquí al no existir un control que permita de alguna manera regular o tener registro de los choferes, circunstancia de la cual la Ley no puede ser omisa”, sentenció el congresista.



Es importante mencionar que la Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación, establece los requisitos para la prestación del servicio público de transporte; no obstante, la Ley apenas se está adaptando a una nueva figura jurídica asociada al Servicio Privado, lo que significa que no están sujetas a concesión por parte de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal al ser un contrato entre particulares, haciendo parecer que empresas como Uber o Cabify no son reguladas por el Estado



Si bien se ha empezado a generar un trabajo legislativo que debe continuar para la regulación más benéfica para los chihuahuenses, en esta tesitura, existiendo un Registro Público de Transporte, consideramos la necesidad de ampliar el espectro del mismo, pues éste sólo cabe para los medios de transporte público, lo que deja fuera a las empresas de redes de transporte que cada día ganan más usuarios.



De ahí la importancia de legislar en la materia, concluyó el Diputado Alejandro Gloria González.



La propuesta esta signada de igual manera por el Diputado Hever Quezada Flores.

26/09/2017