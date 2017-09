Espera diputado La Torre acciones de la FGE para erradicar hechos violentos en la Entidad No es facultad del Legislativo remover o nombrar al Fiscal

No por el solo hecho de cambiar al Fiscal, de un día para otro se solucionará la situación delictiva en la Entidad

El representante del distrito 16 en la Capital, diputado Miguel La Torre, informó que está próxima la comparecencia del Fiscal General del Estado ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, dado a los hechos violentos que se han presentado en la Entidad.



“El Poder Legislativo únicamente tiene la facultad de ratificar la decisión que el Ejecutivo toma sobre el nombramiento de la persona que ocupe el cargo como Fiscal del Estado, pero no de destituirlo”, declaró el legislador.



En la reunión que se tenga en estos días con el funcionario del Estado, se le podrán realizar los cuestionamientos necesarios y pertinentes sobre los hechos delictivos que se han presentado en últimos días, incluso el suscitado en el Centro de Rehabilitación Social.



Los legisladores como representantes de los chihuahuenses estamos convencidos de que servidor público, tiene muchas explicaciones que darnos, y no solo él, también los titulares de las diferentes corporaciones policíacas, mencionó La Torre.



Dentro la información que el legislador otorgó, al ser cuestionado sobre lo sucedido en un Centro de Rehabilitación, al que incluso apoyó, informó que es de lamentar lo sucedido en el lugar. Y aclaró que es un tanto irresponsable decir que quienes están dentro de dichos lugares, están involucrados con el crimen organizado, ya que hay muchos internos que su presencia en el lugar es efectivamente reivindicar su camino por la vida para salir adelante. 27/09/2017