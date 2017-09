Impresionante nube de ceniza de 2 kms de altura que el volcán Popocatépetl emitió El director del Centro Nacional de Prevención de Desastres dijo que el terremoto del pasado 19 de septiembre probablemente aceleró el proceso normal de construcción y destrucción del domo que se viene dando regularmente desde que el volcán retomó actividad hace 23 años

El imponente volcán Popocatépetl, emitió este miércoles una nube de ceniza de dos kilómetros de altura que provocó la caída de rocas incandescentes y ceniza en pueblos cercanos, mientras en la capital aún se buscaban cadáveres entre las ruinas dejadas por el terremoto de la semana pasada, informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).



El "Popo" está ubicado a 65 kilómetros al sureste de la Ciudad de México y entre los estados Puebla, Morelos y el Estado de México, cerca del epicentro del devastador sismo de magnitud 7.1 que golpeó al país dejando al menos 337 fallecidos y millonarios daños.



El director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Carlos Valdés, dijo que la actividad intensa del volcán de 5,400 metros de altura ya había cesado tras el evento de la madrugada, que duró casi cinco horas, y que generó una fumarola de dos kilómetros de altura con un importante contenido de ceniza.



"Ya no hay mayor riesgo, nada más que en ocasiones se queda el volcán generando todavía algo de ceniza y entonces es un proceso en donde literalmente ya terminó y no esperaríamos que continúe", dijo en entrevista telefónica con Reuters.





La lluvia de ceniza ha afectado hasta ahora a los poblados de Ecatzingo y Atlauta (Estado de México), además de Atlatlahuacán, Ocuituco, Oaxtepec, Jiutepec y Yautepec (Morelos), indicó el Cenapred en un reporte.



Consultado sobre si la más intensa actividad del volcán está relacionada con el más reciente terremoto, Valdés dijo que probablemente haya acelerado el proceso normal de construcción y destrucción del domo que se viene dando regularmente desde que el volcán retomó actividad hace 23 años.



"No es el sismo que lo causa, simplemente detona que se haya llevado a cabo este proceso más cercano (pronto)", dijo.



El Popocatépetl, conocido como "Don Goyo", es la segunda cumbre de México con una altitud de 5.452 metros. El volcán registra constantemente exhalaciones que generan columnas de ceniza que en ocasiones llegan a alcanzar una altura de 10 km.





La actividad actual del volcán se encuentra dentro del parámetro normal correspondiente al nivel de alerta amarilla fase 2, por lo que no es necesario un desalojo preventivo.



En esta fase, las autoridades consideran posible un escenario de actividad explosiva de escala baja a intermedia, lluvia de ceniza entre leve y moderada y flujos piroclásticos en las cercanías del cráter.



(Con información de Reuters, EFE y AFP) 27/09/2017