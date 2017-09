Que sea facultad del Legislativo citar a comparecer al Ejecutivo y Magistrados del TSJ: PVEM • Además de los miembros de los ayuntamientos

El Diputado Alejandro Gloria González, Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, propuso al pleno legislativo aplicar una reforma a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, para que sea facultad del Congreso Estatal citar a comparecer en temas trascendentales al titular del Poder Ejecutivo, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y a miembros de los Ayuntamientos.



Lo anterior en el marco de que el Congreso del Estado, por su naturaleza, es la más alta representación de los chihuahuenses; por su condición parlamentaria y plural composición, además de que éste, es el Poder del Estado más fiel al ejercicio de la Soberanía que reside esencial y originariamente en el Pueblo.



Por otro lado la representación social del Legislativo faculta y obliga al Pleno del Congreso, a cumplir funciones más allá de la generación de leyes y; sin faltar a la división de Poderes, hay un deber de saber y cuestionar de los asuntos que son trascendentales para el Estado de Chihuahua.



En sentido básico de transparencia lo que es relevante para el Estado de entrada debe cumplir con los requisitos de publicidad, esto es, debe tener todos los documentos relativos a los asuntos del Estado al acceso Público, sin embargo, hay un deber en el Poder Legislativo de representar la voz del pueblo, ergo, cuestionar y preguntar, o simplemente, solicitar se le entere.



“Es por ello que surge esta reforma, porque de qué sirve que en el Pleno podamos los representantes emitir todas sus opiniones sin censura, o hacer cuestionamientos que surgen desde la raíz de la sociedad chihuahuense, si nuestra encomienda y deber de levantar la voz no será escuchada”, señaló el diputado.



En este sentido, solicitar la presencia del Titular del Ejecutivo, de las y los Magistrados y de las Consejeras y Consejeros de la Judicatura para poder preguntar, dialogar y tratar un tema frente al Pleno del Congreso, como puede ser la inseguridad o la estadística de congestionamiento judicial en los tribunales, no representa ninguna intervención, pues en ningún momento se coacciona a hacer o no hacer, al contrario, ventila de manera pública las razones, fundamentos y casusas del Estado en sus tres Poderes, a manera tal que si el Gobernador comparece en el Congreso para hablar de la violencia y las medidas que se toman al respecto, está oficialmente compareciendo ante el pueblo, ante los chihuahuenses, para decir porque sí o porque no, encontrándose en situación de escuchar y responder, pero no obligado ejercer su función de determinada manera.



De ahí que el Congreso del Estado será siempre la representación más fiel de los chihuahuenses, por eso sirve como un órgano que se amolda como un contrapeso democrático, ya sea para servir como colegio electoral en la elección de ciertos funcionarios públicos, o bien, para la tramitación de Juicios Políticos y de desafuero; y sin lugar a dudas es la motivación y fundamentación para que en los asuntos de trascendencia para el Estado Libre y Soberano de Chihuahua sea el Congreso en su Pleno quién tenga conocimiento. 28/09/2017