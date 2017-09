Pide legislador del Verde se usen solamente bolsas biodegradables

Utilizar únicamente materiales biodegradables en las bolsas plásticas que se distribuyen al consumidor final para la transportación, carga y traslado de mercancía en establecimientos comerciales, es la solicitud presentada por el Diputado del Partido Verde, Hever Quezada Flores durante la sesión del Congreso del Estado de este día.



Es así que a través de esta iniciativa el legislador propone que quienes producen o distribuyen bolsas de plástico se aseguren de que estas sean de materiales que permitan su biodegradación.



Ahora bien, la ventaja de utilizar bolsas biodegradables son numerosas: el tiempo de degradación es significativamente más corto; en su fabricación se utiliza menos energía, su reciclaje es más fácil, no son tóxicas, reducen de manera importante la dependencia y utilización del petróleo.



Por otro lado, se estima que en promedio se desechan doscientas bolsas de plástico por persona al año y que tardan alrededor de 400 años en degradarse.



Aunando a lo anterior, la Semarnat afirma que se debe regular el uso, producción, distribución y disposición de las bolsas de plástico ya que representan un daño a los ecosistemas marinos al ser las responsables de muertes de miles de animales por estrangulamiento o ingesta; en su producción se emiten toneladas de carbono a la atmosfera y su mala disposición, junto con su lenta degradación, implican un serio problema de contaminación.



En contraparte, las bolsas bio o bolsas biodegradables, las cuales son fabricadas con materiales que se descomponen completamente en un corto periodo de tiempo, a diferencia de las anteriores, ya que estás están hechas a base de producto vegetales tales como aceite de maíz, soja o fécula de patata.



Además las bolsas bio necesitan un tiempo para descomponerse, por lo que el proceso no empieza en la fecha de fabricación, si no cuando han estado un tiempo expuestas a la luz y al aire, ya que tanto la luz como el oxígeno son necesarios para que esta descomposición se lleve a cabo. 28/09/2017