Enfrentamos a la delincuencia organizada con toda decisión: Javier Corral -Llama gobernador a cruzada para que delincuentes no impongan el temor; advierte que no se detendrá el trabajo de la Fiscalía General

--Se avanza de manera rigurosa en investigación del homicidio múltiple; responsables participaron en otros hechos violentos

El gobernador Javier Corral, indicó que se avanza de manera rigurosa en la investigación del homicidio múltiple perpetrado en un centro de rehabilitación, y en virtud de que se tiene la firme decisión de enfrentar al crimen organizado, este tipo de ataques no detendrán las acciones de la Fiscalía General del Estado.



“Estamos enfrentando a la delincuencia organizada con toda decisión. Este tipo de ataques tampoco van detener la acción de la Fiscalía General del Estado, ni de los objetivos que tenemos en torno a delincuentes que están asechándose entre bandas delincuenciales”, explicó.



“Tenemos toda la decisión. Esto también es reacción a lo que estamos haciendo en materia de combate al crimen organizado y vamos a ir todos juntos”, agregó Javier Corral, en un encuentro con medios de comunicación.



El Mandatario Estatal hizo un llamado a los sectores de Chihuahua, para que se unan a la cruzada para evitar que los delincuentes impongan el temor, y señaló que el ataque al centro de rehabilitación, no quedará impune, porque se atrapará a los responsables.



“Es un asunto en el que todos debemos participar: los niveles de gobierno, la sociedad, los medios de comunicación, los organismos empresariales. Todos tenemos que ser parte de una cruzada, para que los delincuentes no imponga el temor, ni mucho menos que se sobrepongan a las instituciones”, expresó el mandatario.



El gobernador señaló que bajo ninguna circunstancia se va a calificar a las víctimas del Grupo Uniendo Familias para Vivir Mejor.



Dijo que existe una estrategia clara y definida, para investigar, perseguir y procesar, este tipo de acciones delictivas.



Comentó que estos enfrentamientos, también sirven para recordarle al Gobierno Federal, su compromiso de apoyar al Estado, con la asignación de 600 elementos de sus fuerzas públicas, los cuales no han llegado ni a la mitad.



“Necesitamos de su presencia, ahí donde falta un policía municipal, podemos poner un federal, y ahí donde tenemos un policía estatal, podemos reubicarlo y poner un policía militar. Se trata de conjuntar fuerzas policiacas para la tarea de contención”, declaró.



Javier Corral se comprometió a revisar de manera permanente la investigación, dentro del Grupo de Coordinación Chihuahua, en donde participan la Federación, el Estado y el Municipio, aunque pidió aumentar la comunicación entre ellos, para obtener mejores resultados.



Observó que la Policía Municipal debe hacer su labor de patrullaje preventivo y permanente, el cual buscarán reforzar; asimismo, precisó que a la Comisión Estatal de Seguridad, le corresponden otras funciones que debe continuar, pues han dado frutos.



“El gran problema que traemos desatado en el país, es una escalada de violencia, de reacomodo de los grupos criminales, que en realidad, en muchos casos, superan las capacidades locales y lo estamos resintiendo todas las entidades”, indicó.



“Este tipo de ataques, no se produce si realmente hay una vigilancia de los sectores, cada quien tiene que hacer sus funciones. Cualquier vida que se pierde en el estado, independientemente de las características del homicidio, debemos lamentarlo”, agregó.



Precisó que los centros de rehabilitación que operan en la entidad, han sido verificados y cumplen cabalmente sus procesos internos, por lo que no debe estigmatizarse su labor, por algunas excepciones.



“Hay que esperar los resultados de la investigación, tengan confianza en que estamos haciendo lo que nos toca y de que vamos a atrapar a los responsables. La fragmentación y dispersión de las bandas delincuenciales, es por la disputa de un mercado que ha sido el más nocivo de los últimos años, el del cristal, por lo que esa droga significa en términos de precio y adicción”, concluyó. 28/09/2017