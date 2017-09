Desmiente Seguridad Pública mensaje que circula en redes sociales - Se trata de una supuesta alerta pidiendo no salir a centros nocturnos

La Dirección de Seguridad Pública Municipal desmiente información que circula en redes sociales advirtiendo a la población no salir a centros nocturnos durante lo que resta del mes bajo el argumento de inseguridad en dichos lugares.



Se trata de mensajes que pretenden generar psicosis aprovechando que muchos miembros de la comunidad se encuentran muy receptivos a este tipo de noticias ante los hechos violentos ocurridos recientemente, sin embargo son versiones que carecen de sustento e intentan impedir que los ciudadanos hagan su vida de manera normal y salgan a divertirse.



Cabe aclarar que la Policía Municipal está realizando esfuerzos extraordinarios y redoblando la vigilancia en las calles para brindar mayor seguridad a los chihuahuenses e igual mantiene coordinación con las autoridades estatales y federales para localizar a los delincuentes y llevarlos ante la justicia.



El director de la corporación, Gilberto Loya, dijo al respecto que “antes de compartir información a través delas redes, se cercioren que sea verídica, pues de lo contrario se contribuye con quienes desean ver a la población atemorizada. “Debemos estar tranquilos y seguros de que los elementos municipales están trabajando muy duro para no descuidar la vigilancia y debemos hacer caso omiso a los mensajes que intentan crear pánico entre quienes los leen”.



Insistió en la necesidad de reportar al 9-1-1 todo acto sospechoso y confiar que la policía acudirá para atenderlos. 28/09/2017