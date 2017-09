Pavimenta Gobierno Municipal casi 2 kilómetros de calles en Villa Juárez

El Gobierno Municipal, a través del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), realizó la entrega de varios tramos de calles pavimentadas con concreto hidráulico en la colonia Villa Juárez, ubicada al sur de la ciudad, con el fin de mejorar el entorno y la calidad de vida de las familias de esta zona de la ciudad.



En su mensaje a los presentes, la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván, destacó que este es un esfuerzo compartido entre la administración municipal y los representantes del Congreso Local y Federal, ya que a través de sus gestiones pudieron concretarse y canalizarse los recursos para lograr esta obra, la cual traerá consigo un beneficio permanente para los vecinos de Villa Juárez.



De igual manera, resaltó que junto a los trabajos de pavimentación se ha logrado concretar la construcción del colector aguas residuales, el cual dará servicio en las descargas domiciliarias a más de 250 mil chihuahuenses, lo cual fue posible luego de décadas de no haberse tomado en cuenta a este sector de la ciudad, por lo cual llamó a los asistentes a continuar buscando de la mano con las autoridades, lleguen los servicios públicos que necesitan.



“No nos cansemos de trabajar, no nos cansemos de exigir, no nos cansemos de participar, porque a final de cuentas vamos a ver los resultados de nuestra siembra en una cosecha que vamos a ver reflejada a favor de los nuestros“, enfatizó la Presienta Municipal.



Por su parte, la diputada federal por Chihuahua, Hortensia Aragón, reconoció el trabajo del Campos Galván e indicó que pese a que el trabajo de gestionar recursos en la capital de la república será difícil luego del sismo ocurrido, continuará con esta labor, al ver que el dinero será empleado de manera óptima en obras que se necesitan en la ciudad.



Asimismo, el profesor de la primaria John F. Kennedy, César Calderón, agradeció a nombre de todos los presentes el trabajo realizado por parte de las autoridades, ya que indicó este será de gran ayuda para que los niños que acudan a la escuela puedan realizarlo sin preocupaciones durante la temporada de lluvias, además de que contribuye al libre tráfico en la zona, la cual tenía complicaciones para el tránsito de vehículos.



La calle entregada de manera simbólica fue la Soto Gama, en los tramos de las calles Insurgentes y 10, la cual es el punto de acceso hacia Centro Educativo Escuela Primaria J. F. Kennedy, donde se pavimentó una superficie de 1,999.20 metros cuadrados, con una inversión de 1 millón 129 mil 548 pesos, con lo cual se beneficiará a cerca de 54 vecinos del sector, así como a los alumnos de este plantel educativo.



Asimismo, se proyecta que durante el cierre de este año, se realice el trabajo de pavimentación en 14 tramos de la colonia Villa Juárez, lo cual se traduce en una superficie total de 17,603.72 metros cuadrados, con una inversión de casi 10 millones de pesos, beneficiando con ello a 842 personas de esta colonia. Todo ello gracias al programa recursos aportados por la diputada federal, Hortensia Aragón, los cuales se emplearon mediante el programa Fortalece y la coparticipación de los vecinos del lugar.



En el evento se contó con la presencia del gerente general del CUM, Carlos Rivas Martínez, así como la diputada representante del Distrito 18; Rocío González Alonso, así como los habitantes de la colonia. 28/09/2017