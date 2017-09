Inaugura JAVIER CORRAL taller de prótesis Al mismo tiempo, el gobernador presencia el arranque de donación de auxiliares auditivos en el CRIF

Cerca de mil personas se verán beneficiadas con aparatos auditivos

Chihuahua tiene una gran deuda con las personas que padecen alguna discapacidad, porque desafortunadamente cuenta con menos oportunidades económicas, menos acceso a la educación y con las tasas de pobreza más altas, declaró el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, acompañado de su esposa Cinthia Aideé Chavira, presidenta de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, durante la ceremonia de inauguración del taller de prótesis en el Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF).



Reconoció el compromiso y conciencia de la administración estatal que encabeza, para realizar acciones puntuales y sentar así las bases de una política integral que coadyuve a su inclusión y respeto de sus derechos.



Felicitó al equipo ingenieros bio-mecánicos, expertos y artistas por el trabajo que ha realizado por su confección, diseño y calidad de las prótesis elaboradas con el material utilizado son un verdadero instrumento de ayuda.



El jefe del Ejecutivo dio a conocer estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010 para Ciudad Juárez, donde el 3.6 por ciento de la población, tiene algún tipo de discapacidad; es decir, aproximadamente 47 mil 956 habitantes, donde se incluyen las personas que tienen algún miembro inferior amputado.





El mandatario estatal señaló que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) realizó un estudio de 10 hospitales y clínicas de la ciudad para determinar el número de pacientes amputados, los resultados arrojaron que durante el periodo de 2009 a 2015 se registraron 521 pacientes sometidos a cirugía de amputación, agregó.



El gobernador expresó que partiendo de estos datos, el DIF Estatal decidió realizar una encuesta para recabara más datos de las personas sometidas a cirugía; de la muestra, sólo un tres por ciento cuenta con una prótesis, por lo que el resto de la población no cuenta con una prótesis ya sea por falta de recursos económicos, información o asesoría médica especializada.



Sostuvo que el DIF Estatal realiza su parte y dentro de las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), en donde puso en operación el programa de elaboración de prótesis transfemorales y transtibiales, que por ser el único taller en el Estado, genera alta demanda de este servicio.



Precisó que a veces es complejo encontrar al capital humano capacitado para elaborar este tipo de instrumentos, pero que ahora se cuenta con tres ingenieros que desde el taller producirán alrededor de siete prótesis mensuales.





Recalcó que hoy con lo que antes se hacían dos prótesis, ahora se elaboran cinco, esto obedece a que no hay desvío de recursos, robo ni inflando los precios de las cosas.



¨Porque lo peor que puede haber es que esa la salud un motivo de desvío de recursos o fuente de enriquecimiento personal¨, agregó el gobernador.



Reiteró que se seguirá orientando los recursos a lo realmente necesitado y se hará con honestidad.



Felicitó al equipo del DIF Estatal y particularmente a su presidenta, Cinthia Aideé Chavira, quien con entusiasmo y ternura ha puesto todo su enfoque en serle útil a Chihuahua.



Por su parte la Presidenta del DIF Estatal, dijo que a raíz de una visita realizada al CRIF hace poco menos de un año, se detectaron necesidades, escasez de equipo, áreas desmanteladas, en una ciudad prioritaria como Juárez donde la demanda de servicios es mayor, procedieron a realizar estudios y encuestas directamente en la calle donde se detectó una necesidad no cubierta.





Los resultados de las encuestas indicaron que únicamente el 3% de las personas tenía posibilidad de adquirir una prótesis, por lo que hoy es un día especial para el DIF Estatal, un logro para el equipo el poner en marcha un taller donde se realizarán prótesis en donde existe la necesidad.



¨Es un paso que no tiene precio, la inversión que hemos hecho va a rendir frutos “, afirmó.



Dio a conocer que arranca en la frontera la entrega de aparatos auditivos, donde cerca de mil personas se verán beneficiadas con este apoyo, en favor de las personas con discapacidad, que sin la ayuda, respaldo y acompañamiento del DIF, tendrían que seguir enfrentando una situación de desigualdad. Así mismo dio a conocer que se entregarán varias sillas de ruedas.



Por su parte, Ernesto Ávila Valdez, titular de la Secretaría de Salud, señaló que la obesidad y la diabetes representan la epidemia del siglo XXI, donde la diabetes es la causa principal de amputación en los seres humanos.



Dio a conocer que de acuerdo a la encuesta de salud de 2006 al 2016, el porcentaje de habitantes del país con diabetes ha ido en aumento, es decir, un universo de seis millones de habitantes.



Posteriormente el gobernador y la presidenta del DIF Estatal e ingenieros, realizaron entrega de prótesis a un beneficiario, aparato auditivo a una beneficiaria así como la entrega de silla de ruedas





Manuel Martínez, uno de los beneficiarios de esta acción de las autoridades, agradeció al gobernador y su esposa por el apoyo brindado.



Finalmente procedieron a realizar el corte de listón oficial del Taller de Prótesis del CRIF. 29/09/2017