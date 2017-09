¨Nadie ha pedido al Ejército patrullar en calles del estado¨: Javier Corral

El gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, dijo que nadie ha solicitado el patrullaje en las calles por parte del Ejército Mexicano, que lo que se busca es la recuperación de una parte de la policía militar para diferentes municipios del Estado, donde quieren que haya presencia así como cuarteles militares en la sierra, el cual es un convenio que se acaba de firmar con la Secretaría de la Defensa Nacional.



Indicó que de manera particular no cree en el patrullaje del Ejército en las calles, pero sí en la cooperación de las fuerzas armadas en coadyuvancia entre la policía municipal y estatal, para operativos específicos, así como en acontecimientos como los que se han estado registrando, donde las fuerzas armadas concurran con el estado y apoyen en la búsqueda de los delincuentes.



Reconoció la cooperación de la Quinta y la 42a zona militar con el Estado, por lo que hizo un llamado a hacer consciencia y reflexionar a no magnificar las situaciones.



Recalcó la importancia de ubicar el fenómeno, el cual se da en todo el país, una disputa despiadada de los carteles y bandas delincuenciales rivales por quedarse con las plazas en torno de la recomposición que ha habido.



La estrategia es que el Ministerio Público continué su labor de perseguir e investigar delitos, ejecutar órdenes de aprehensión, judicializar los casos, integrar bien las carpetas de investigación e incluso detener a capos y jefes de bandas delincuenciales, señaló el gobernador.



Recalcó que cuando hay una detención de un cabecilla, como la de ¨El 300¨, hay reacciones y se mueven las estructuras para que alguien más asuma el mando de la banda y es ahí donde entran las subdivisiones al interior de grupos criminales.



¨Lo estamos haciendo de manera coordinada con el municipio y federación, lo que necesitamos es reforzar todas nuestras capacidades”, afirmó.



El jefe del Ejecutivo reconoció la escasez de recursos ante el aumento de violencia e inseguridad del país, esto se nota en la disminución del presupuesto público federal del este ramo de seguridad, el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública y el Fondo de Prevención, que vuelve a estar en cero en el presupuesto de 2018.



Dio a conocer que la mayor fuerza policíaca es la municipal, principalmente de Ciudad Juárez y Chihuahua, con 2 mil 500 y mil 500 elementos respectivamente, y el Estado cuenta con mil 100 elementos en cuanto a la Policía Estatal Única.



¨Es ahí donde necesitamos todos coordinarnos, donde necesitamos conjuntar los esfuerzos y también sí se requiere una mayor presencia de la Policía Federal en Chihuahua¨, indicó.



Finalmente el mandatario estatal consideró importante que la población de Chihuahua, sepa que se hace frente a una problemática de orden federal, pero que a final de cuentas la seguridad pública es responsabilidad de todos. 29/09/2017