Rehabilita Laura Marín parque de la colonia Parajes del Sol

En una petición sentida por todos los vecinos, la diputada Laura Marín acudió con maquinaria al parque que se encuentra ubicado en la colonia Parajes del Sol de ciudad Juárez, dentro de la etapa XI; ahí en conjunto con vecinos que apoyaron en la rehabilitación con picos y palas.



La legisladora del PAN dio a conocer que son tareas que debieran hacerlo los gobiernos municipales, pero los diputados, aunque no cuenten con ayuda de otro orden de gobierno, también deben incluirse en este tipo de tareas, que si bien es cierto no es de su competencia, pero indico que se debe cambiar la dinámica del legislador que solo acude a sesiones de Congreso, sino también de involucrarse en los temas que los ciudadanos de su distrito necesitan.



"En campaña me comprometí a regresar al distrito y a trabajar en conjunto con los vecinos, y esta es la tarea que he venido realizando a lo largo de este año de trabajo, porque laboramos de la mano autoridad y sociedad para poder lograr el cambió que por tantos años hemos anhelado ", puntualizó Laura Marín.





En esta primera etapa se limpió la maleza, escombro, basura y emparejo el predio.



Una de las vecinas presentes manifestó, que por años este parque ha estado en el olvido de todas las autoridades y que nunca les habían hecho caso. 30/09/2017