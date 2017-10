La peor masacre en EEUU desde el 11-S: un hombre abrió fuego durante un concierto en Las Vegas, mató a más de 50 personas y dejó 200 heridos El hecho ocurrió durante un festival de música country. El responsable se atrincheró en el piso 32 de un hotel y desde allí disparó. Fue identificado como Stephen Paddock, de 64 años

Un tiroteo a última hora del domingo en un concierto al aire libre en Las Vegas, cerca del casino Mandalay Bay, deja un balance provisional de más de 50 muertos y 200 heridos, algunos de extrema gravedad, según informó la policía.



La cantidad de muertos y heridos es tan alta por el hecho de que el atacante usó armas automáticas, posiblemente de guerra, y por haber disparado desde una ventana del piso 32 del hotel adyacente, el casino Mandalay Bay.



La gente no podía protegerse en ningún lado debido a la posición privilegiada del atacante, que disparó durante aproximadamente dos minutos y de manera ininterrumpida.



Se trata del peor tiroteo masivo llevado a cabo por una persona en suelo estadounidense desde la masacre en la discoteca Pulse, Orlando, ocurrida en junio de 2016, en la que 49 personas fueron asesinadas.



Era la tercera y última noche del festival, que se celebra desde hace cuatro años delante del hotel-casino Mandala Bay, y en el momento en el que se escuchó la primera ráfaga de disparos estaba en el escenario el cantante de música country Jason Aldean. A los pocos segundos dejó de sonar la música, según un video divulgado en redes sociales.



Una testigo, Ivette Saldana, dijo al diario local Las Vegas Review-Journal que Aldean fue evacuado cuando empezaron los tiros. "Fue una película de horror", dijo. "La gente estaba de pie y luego empezó a caer al piso".



El alguacil de Nevada, Joe Lombardo, informó que la policía abatió al sospechoso, quien ha sido identificado como Stephen Paddock, un hombre de 64 años y raza blanca, de Mesquite, residente de Las Vegas. Sin embargo, las autoridades todavía no han ofrecido alguna versión sobre los posibles motivos del atacante.



"Es un momento devastador", dijo Lombardo en una conferencia de prensa este lunes en la madrugada. "Hemos respondido acudiendo a la escena y estamos haciendo lo mejor que podemos para darle seguridad a los sobrevivientes".



Las fuentes policiales indicaron a la cadena de TV CBS que Paddock había estado viviendo en una comunidad de jubilados y no tenía antecedentes penales. Negaron que fuese un veterano.



En su cuenta Twitter @LVMPD, la policía indicó que detuvo a una mujer, a la que identificó como Marilou Danley y han descrito como la acompañante del atacante.



Lombardo explicó que aproximadamente pasadas las 10:00 pm, hora local de Las Vegas, comenzaron a recibir llamadas de personas alertando de que estaban disparando desde el hotel Mandalay Bay hacia la zona donde se estaba celebrando un concierto del festival country Route 91 Harvest Festival, en la zona Este de Las Vegas Boulevard. Poco después docenas de patrullas se desplazaron a las inmediaciones del lugar del suceso.



Los asistentes al popular festival de música country, cuyas entradas estaban todas vendidas, contaron haber visto flashes procedentes de los pisos de arriba del hotel situado en Las Vegas Boulevard y a continuación un ruido que describieron como si fuera de descargas de un arma automática.



El presidente Donald Trump lamentó la pérdida de vidas en un mensaje vía Twitter. "Mis más sentidas condolencias y pensamientos con las víctimas y familias de este terrible tiroteo en Las Vegas. Dios los bendiga", se lee.



Hubo disparos contra varias personas, entre ellas un policía, en el concierto que se celebraba al aire libre en las proximidades.



Los oficiales que llegaron al lugar y se protegieron detrás de sus vehículos, mientras otros que portaban armas automáticas corrieron en dirección al hotel de donde provenían los disparos, y ordenaron el cierre de parte de Las Vegas Strip y la Interestatal 15.



La policía informó en un intervalo de poco más de una hora que un sospechoso había sido abatido y pedía al público que evitara la zona puesto que la operación seguía en curso. Media hora más tarde indicaba que no había indicios de que hubiera más personas involucradas.



Muchos heridos en estado crítico



Anteriormente una portavoz del Centro Médico Universitario, Danita Cohen, informó que 26 personas ingresaron en el hospital de Las Vegas, de los que dos murieron y una docena se encuentran en estado crítico, mientras el resto está siendo evaluado, según The Associated Press.



Según la cadena CBS, al menos otros tres hospitales de la zona acogieron heridos.



Testigos escucharon numerosos disparos en el hotel del casino, según indicaron. Las primeras imágenes en redes sociales son escenas de pánico, cientos de personas agachadas en el suelo mientras se escucha un sonido que parece el repetidor de un arma automática.



Algunos sobrevivientes aseguraron que las balas llovían mientras huían, el sótano de un casino cercano sirvió de refugio.



En el momento en el que las autoridades fueron avisadas del tiroteo algunos vuelos que se dirigían al aeropuerto Internacional McCarran fueron desviados preventivamente de su ruta aérea, informó CBS.



02/10/2017