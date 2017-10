Acudió Maribel Hernández a la clausura del torneo " Un Gol por Juárez"

"Que gran satisfacción es poder contribuir y apoyar a jóvenes deportistas hace algunos meses cuando dio inicio este gran torneo; hoy concluyo con tres equipos ganadores, los cuales una servidora patrocinara para que asistan a un partido de primera división".



La legisladora por el PAN Maribel Hernández, dio a conocer que el objetivo principal es el de fomentar el deporte entre los más jóvenes. Así mismo, apoyo para que se llevara a cabo este torneo " Un Gol por Juárez", detallando que es importante la creación de este tipo de espacios deportivos, porque la meta es mantener a los menores ocupados con un ambiente como lo fue esta competencia.





Hernández que es iniciadora y presidenta de la comisión de niños, niñas y adolescentes en el Congreso del Estado, expreso que los proyectos basados en el deporte es algo que había prometido desde el inicio de su legislatura, porque se tiene la intención de mantener a los niños y jóvenes con actividades para que estén alejados de la mal vivencia.



Estamos convencidos que el deporte es vital y fundamental para el desarrollo integral de nuestros jóvenes, además de llevar una vida más activa estimula ese espíritu de competencia sana, reconocen la disciplina como parte fundamental para lograr sus metas, se vive alejado del ocio, se fomenta el compañerismo que tanta falta nos hace entre nuestros muchachos y se crea también la convivencia entre las familias. Cuando hablamos de mantener a nuestros jóvenes y niños alejados de la delincuencia, drogas, alcohol y no generamos los espacios y apoyamos para que esto sea una realidad, es demagogia pura, puntualizo Maribel Hernández.



Este torneo dio inicio desde el 29 de abril, donde al final quedaron tres equipos durante la contienda; todos ellos tendrán como premio patrocinado por la diputada con un viaje a la ciudad de Monterrey para que asistan a un partido de primera división. Esto como un incentivo para que sigan participando los niños y los adolescentes en estos eventos deportivos.





El torneo se llevó acabo en el campo de futbol de la liga “Border Soccer”, ubicado en el boulevard Juan Pablo II No 868, con una gran respuesta de 48 equipos participantes. 02/10/2017