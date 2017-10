Escucha Congreso peticiones de la sociedad para iniciativa de nueva Ley de Adopción

Con el propósito de escuchar las sugerencias y peticiones de los ciudadanos para enriquecer e iniciar con el estudio de un proyecto integral para una nueva Ley de Adopción, el Congreso del Estado llevó a cabo el Foro denominado "El amor no está definido por el ADN”, encabezado por el diputado Miguel Vallejo Lozano.



En compañía de José Luis Armendáriz, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Procurador de Niñas, Niños y Adolescentes, Cesar Juárez, el legislador escuchó las peticiones por parte de la sociedad civil, así como de representantes del DIF estatal y público en general, respecto al proceso de adopción.



Así mismo, explicó que este evento se realizó con el objetivo de atender las inquietudes de interesados en realizar trámites en materia de adopción, y se han encontrado con una serie de obstáculos que les impiden concretar el proceso para adoptar a un hijo.



“Hoy en México ocupamos el segundo lugar en Latino América de familias que no pueden tener hijos y hay 1.5 millones de niños que no cuentan con una familia, para lo cual estas cifras nos llevan a la tarea de buscar conciliar una legislación en la que se le dé solución a estos dos problemas de manera integral, para simplificar los trámites de adopción”, expresó el legislador.



En su participación, César Juárez expresó que es necesario buscar los mecanismos que aceleren el proceso de adopción y le brinden la protección adecuada a las niñas y niños; enfatizó en que se deben realizar adiciones y reformas a los códigos que hay en materia de

adopción, para dar agilidad al proceso.



Para finalizar, Miguel Vallejo mencionó que se le dará seguimiento a todas las propuestas y peticiones recabadas dentro del foro y se realizarán más reuniones para concretar algo que sea para beneficio del tema de adopción. 02/10/2017