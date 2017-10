Encabeza Blanca Gámez, primer Foro de Violencia Política contra las Mujeres por Razones de Género

En el marco de la celebración de los veinte años del Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas, se llevó a cabo el Foro de Violencia Política contra las Mujeres por Razones de Género, en la primera parte se expusieron por parte de las integrantes del GPDPC la Lcda. Rosa María Sáez Herrera y la Mtra. Angelina Yadira Nájera, la historia para lograr desde las primeras cuotas de género hasta la paridad electoral.



En la segunda parte la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, abordó la propuesta para tipificar la violencia política contra las mujeres en la Constitución Local, la Ley Estatal del Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal. La Diputada del PAN destacó, “que la violencia contra las mujeres en la política tiene la motivación específica de buscar restringir la participación política de las mujeres como mujeres y afecta no solo a la víctima en lo individual, sino que comunica a las mujeres y a la sociedad que las mujeres como grupo no deberían participar en la política.”



Aún y cuando se considere como un delito electoral, también constituye un desafío para la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género; además señaló que la legislación es importante más no suficiente ya que se requieren estrategias que involucren a las y los Diputados, partidos políticos, academia, y organizaciones de la sociedad civil, puntualizó la Diputada Gámez.



En este foro se contó con la participación del Fiscal de la FEPADE Dr. Santiago Nieto Castillo, quien mencionó que en la actualidad se cuenta con un Protocolo para atender la Violencia Política contra las Mujeres, con el objetivo de orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres. Resaltó que además del acceso a la justicia formal y material está el caso de la responsabilidad agravada, cuando se lesione un derecho político electoral de una mujer es necesario se sancione de forma más grave este tipo de conductas por violar los derechos humanos de más de la mitad de la población, así como el sistema electoral y la democracia, de ahí que resulta necesaria la tipificación de la violencia política contra las mujeres como delito.



En el foro se contó con la presencia del Magistrado Víctor Yuri Zapata Leos Presidente del TEE, el Ing. Arturo Meraz González Presidente del Instituto Estatal Electoral, el Lic. José Luis Armendáriz Presidente de CEDH, la Lcda. Luz Estela Castro Rodríguez Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Lic. Alejandro de Jesús Sherman Leaño Vocal Ejecutivo de Junta Local del INE, la Lcda. Amelia Martínez Comisionada del ICHITAIP, así como las y los Consejeros Electorales María Elena Cárdenas, Claudia Espino, Julieta Fuentes, Alonso Bassanetti y Saúl Rodríguez, entre otras personalidades. 02/10/2017