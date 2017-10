Realiza Miguel Vallejo Foro"El amor NO está definido por el ADN" "El futuro de los niños es hoy, mañana será tarde"





Miguel Vallejo diputado por Movimiento Ciudadano invitó a participar a personas aspirantes a ser padres o madres adoptivos, representantes de dependencias, el Procurador de Atención a Niños, Niñas y adolescentes, así como el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) José Luis Armendáriz.



Durante el Foro de adopción el cual lleva por nombre "El amor NO está definido por el ADN" el cual servirá para para agilizar el proceso de adopción a fin de que los menores puedan tener padre y madre en sus años de infancia debido a que los actuales trámites son lentos y largos.



El legislador comentó “que existen incluso tramites de ocho años, lo que ocasiona que los niños en su infancia no tengan un hogar”.



Manifestó que esto corre el reloj en contra tanto de la familia como el propio niño, con la esperanza de tener un padre y una madre, “por la burocracia no se logra concretar estas acciones es muy lamentable creo que tenemos que crear una ley de adopción”, refirió.



El Procurador César Juárez reconoció el esfuerzo de los involucrados, sin embargo, sostuvo que el actual marco legal y jurídico se mantiene completa, por lo que recomendó que la reforma de ley sea al código civil y familiar del estado, para agilizar los procesos.



Por último el diputado agradeció al público en general que asistió al foro y finalizó que en días próximos se estará realizando por su parte una iniciativa “ley de adopciones en Chihuahua”, la cual se pretende reducir el trámite burocrático y agilizar el proceso de adopción en favor de la familia y el menor. 02/10/2017