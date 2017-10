Pide Gabriel García Cantú que se actualicen los censos de todos los centros de rehabilitación

Dentro del pleno del Congreso del Estado, el diputado por el PAN Gabriel García Cantú informó que con tristeza se ha visto hechos lamentables que sucedieron el centro de rehabilitación *“Uniendo Familias o Grupo Trascender” "Clínica para vivir mejor", *en donde al menos 15 personas perdieron la vida y otras más resultaron gravemente heridas.



Este tipo de situaciones deben detenerse, por eso pedimos de manera respetuosa para la Fiscalía del Estado y la Secretaria de Salud, para que tomen cartas en el asunto para llevar a cabo un censo en el ámbito de sus respectivas competencias, para que lleven a cabo y actualice un censo de los centros de rehabilitación existentes en el Estado, a fin de levantar una base de datos de los internos en los centros de rehabilitación, que permita asegurar que su propósito es la reinserción social y no el desarrollo de actividades ilícitas.



Debemos asegurar los centros de rehabilitación para que cumplan su propósito de reinserción social, puntualizo el legislador del PAN, “Lamentablemente, no es la primera vez que vemos estos acontecimientos en nuestro estado. Basta recordar las masacres en diversos bares y otros centros de recreación, sin que haya habido una respuesta enérgica y la atención prioritaria a estos graves hechos”.



Explico, se dice insistentemente, que las víctimas fueron privadas de la vida debido a nexos con el crimen organizado, específicamente, el narcotráfico.



“No podemos satanizar a quienes son víctimas de estos actos criminales, no podemos señalarlos como delincuentes por las circunstancias que envuelven el caso”. “No podemos caer en esa simplicidad de juicios, pues para sus familias, que además de enfrentar esta realidad tienen que vivir con estigmas que los marcan para toda la vida; No, no hagamos conclusiones anticipadas que únicamente entorpecen, incluso las investigaciones de este asunto tan doloroso”.



A mayor abundamiento, más allá de la crítica a las diversas corporaciones policiacas, sobre su actuar en torno a esta problemática lacerante para la sociedad, debemos poner especial énfasis en conocer las causas de estos brutales homicidios.



Para el que suscribe, esta iniciativa pretende hacer un llamado a las autoridades para determinar las causas que originan este tipo de sucesos.



En ese sentido, desde la óptica de un servidor se debe a diversos motivos, entre que podemos ubicar la falta de información sobre estos centros de rehabilitación, para poder, siquiera, proponer una solución a esta problemática.



García Cantú menciono, que se requiere reforzar esas acciones y esto solamente se logrará cuando conozcamos, a ciencia cierta y en su exacta dimensión, las actividades que realizan los centros de rehabilitación y las condiciones en que se encuentran quienes ahí cohabitan.



Lo que es aún más importante, es que debemos establecer una base de datos de tales centros de rehabilitación en el Estado, para que a su vez, se levante una ficha técnica de los internos, que permita definir la situación y demás circunstancias en las que se encuentran en esos centros.



En otras palabras, poder establecer políticas en materia de seguridad pública, con el propósito de abatir los índices de delincuencia que, en muchas ocasiones, encuentran su caldo cultivo en lugares que buscan resolver la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes día a día viven el infierno de las adicciones y, en el mejor de los casos,

lograr su inserción o incorporación a la sociedad. 03/10/2017