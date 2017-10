La dirigencia del PRI; ciega, ignorante y mal intencionada: Fernando Álvarez Monje.

"Se necesita no tener ni una pizca de vergüenza para seguir haciéndole el trabajo sucio al ex gobernador César Duarte y su camarilla, en el afán de descalificar a un gobierno que está decidido a recuperar el Estado de la ruina en que lo dejaron", dijo Fernando Álvarez Monje respecto al posicionamiento anticipado que la dirigencia del PRI dio a conocer sobre el primer año de gobierno de Javier Corral.



El líder estatal panista señaló que se necesita estar completamente ciego o cegado por la corrupción, para negar los avances que se han alcanzado en este gobierno y que son particularmente notorios en algo que para los chihuahuenses es sustancial: acabar con la herencia del PRI-duartismo de corrupción, de abuso del poder, tráfico de influencias, ineptitud e impunidad.



"Ese es el primer logro fundamental alcanzado; haber echado del gobierno a la calle a una camarilla de políticos corruptos que saquearon el Estado sin ningún recato y que hoy, gracias al pueblo de Chihuahua, o están en la cárcel o están a punto de caer en ella; ¡qué mejor logro que haber saneado nuestra institución de gobierno!", apuntó.



Ni el delegado del PRI, ni su dirigente estatal parecen alcanzar a entender que para opinar con seriedad, primero deben de informarse y, por eso, les anticiparemos un breve resumen de algunos logros que son primordiales:



En materia de seguridad y procuración de justicia, durante este primer año se ha perseguido con toda la fuerza de la ley a una pandilla de servidores públicos corruptos del PRI que saquearon las arcas con total descaro y que pensaron que iban a quedar en impunidad; se metió a la cárcel a más de una decena de ellos y estamos a punto de encarcelar a su capo mayor. La impunidad fue erradicada en este primer años de gobierno. Un avance trascendental además, es que la autoridad estatal ya no está coludida con el crimen organizado.



En materia de finanzas y hacienda pública, este año el gobierno logró rescatar el control financiero del Estado que el PRI y su gobierno dejó en quiebra; con el apoyo de los diputados del Congreso de Chihuahua, excepto los del PRI y de Morena, se logró refinanciar la inmensa deuda que le heredaron a Chihuahua y con un amplio acuerdo de austeridad, se logró eficientizar las funciones y servicios del gobierno, con un menor costo para los chihuahuenses.



Álvarez Monje aportó un dato más en materia de inversión; "sin distingo partidista y a lo largo y ancho del estado, es decir, en los 67 municipios de Chihuahua, este año el gobierno de Chihuahua invirtió 3 mil 718 millones de pesos en mil 418 proyectos de inversión. Asimismo, invirtió más de mil millones de pesos en apoyos y subsidios para la población".



Para finalizar, el dirigente estatal refrendó todo su apoyo al gobernador de Chihuahua, Javier Corral y lo conminó a seguir por esta ruta, para el bien de todos; "poner orden en la casa no ha sido una tarea fácil y todos debemos de sumarnos para construir un mejor Chihuahua para nuestros hijos". concluyó. 03/10/2017