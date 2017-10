Piden legisladores censo de centros de rehabilitación existentes en el Estado

Los diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron de manera urgente, exhortar al Gobierno del Estado para que lleve a cabo un censo de los centros de rehabilitación existentes en el estado, a fin de levantar una base de datos de los

internos en estos lugares, que permita asegurar que su propósito es la reinserción social y no el desarrollo de actividades ilícitas.



El exhorto fue presentado por el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado Gabriel García Cantú, quien al exponer su iniciativa señaló que lamentablemente no es la primera vez que personas que están internadas en un centro rehabilitación son atacadas por sujetos armados.



Agregó además que no se puede satanizar a quienes son víctimas de esos actos criminales, y no se les debe señalar como delincuentes por las circunstancias que envuelven el caso; además, no se deben crear conclusiones anticipadas que llegan hasta a entorpecer las investigaciones.



Es dado a lo anterior que se debe poner especial énfasis y atención, en conocer las causas de estos brutales homicidios perpetrados en contra de los internos y ubicar de manera fehaciente la información de dichos lugares, para reforzar acciones que den solución a la problemática presentada, lo cual se logrará cuando se conozcan las actividades que realizan los centros de rehabilitación y las condiciones en que se encuentran, tanto las propiedades, como la situación y circunstancias de las personas que entran a sus programas de rehabilitación, culminó el diputado local. 03/10/2017