La comparecencia del Fiscal del Estado fue enriquecedora, porque informó del panorama y lo que se está haciendo para mejorarlo: Gabriel García Cantú

El presidente de la comisión de seguridad Gabriel García Cantú, informo que fue enriquecedora la comparecencia que llevo a cabo por parte del Fiscal César Augusto Peniche, porque dio a conocer los detalles acerca de lo que ha estado sucediendo en el Estado conforme a la delincuencia, y lo que se ha implementado para reducirla.



Explicó García Cantú que el Fiscal resaltó las condiciones del cómo se recibió la Fiscalía y que poco a poco se ha ido mejorando para dar las condiciones de ofrecer una mejor seguridad para los chihuahuenses, porque parte de las estrategias van enfocadas para sofocar el narcomenudeo que ahora aqueja al Estado, donde antes era solo una zona de cruce.



El Fiscal dio a conocer que recibió la dependencia con muchas carencias y con falta de equipamiento y hasta de personal, es por eso que no era de esperarse los resultados que se tenían, pero que poco a poco se ha ido reparando.



Añadió, que ya se están solucionando varias condiciones, como por ejemplo el ampliar dentro de varios municipios, el número de policías que son apenas de 7, donde solo algunos apenas están armados. La situación de Juárez es mala, en el sentido de que en el municipio puede haber muchas patrullas, pero mientras no exista una policía efectiva, nunca se podrá

mejorar. Es por eso que se capacitaran a 300 elementos para corresponder a esta falta y se vayan incluyendo también a varios municipios.



Fue bueno que informara varios aspectos que fortalecerán a las policías, como lo son la compra de armas cortas y largas por parte de la Defensa Nacional, además de que se estarán entregando unas 52 patrullas para algunos de los municipios más afectados por la delincuencia.





Por su parte el legislador por el PAN reitero el compromiso del Fiscal y la apertura con los diputados para informarlos, pero también señalo García Cantú, que mucha información no debe ser revelada para todo mundo, sobre todo de las estrategias y de la labor que las corporaciones pretenden realizar, porque si se informa de mas, también alertas a la delincuencia.



La Fiscalía estuvo pasando por procesos administrativos que también afectaron los recursos y el buen servicio, ya que se encontró que personal en su momento tuvo funciones con más responsabilidad, donde había casos que se les subía el sueldo o la compensación, pero cuando volvían al puesto anterior, pues los dejaban con el mismo recurso, dando con esto un gasto mayor. Así que se tenía una desvariante en ese sentido, pero ya se homólogo, dando con ello un buen ahorro dentro de las responsabilidades de cada servidor. De la misma manera el gasto de las gasolinas estaba disparado, y ya se ha ido solucionando.



Trabajan con las condiciones que poco a poco han mejorado y solucionado, detallo el diputado, ya que se ha sido disparejo en la repartición de los recursos, pues en Chihuahua solo 5 municipios reciben apoyo de la federación, en comparación con las delegaciones de la ciudad de México, donde ahí todas las reciben; otro ejemplo es en Sonora, ahí se entregaron

300 millones para seguridad, a comparación de Chihuahua que solo recibió 200 millones y con más problemas.



Había policías que hacían trabajo de ministerial y ministeriales de preventiva, ahora ya se mejoró; otro factor es que con los 150 millones que se recibirán, se podrá cambiar el sistema penitenciario, informo García Cantú. 04/10/2017