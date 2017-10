La policía investiga si Stephen Paddock tuvo algún cómplice y si planeaba sobrevivir a la masacre "Nos llama la atención que este individuo haya podido mover esa cantidad de armamento sin asistencia", dijo el sheriff Joe Lombardo, que además ofreció el número revisado del total de heridos: 489

La policía de Los Ángeles dijo este miércoles que investiga si Stephen Paddock, el autor de la masacre en Las Vegas que dejó 59 muertos, tuvo algún cómplice.



"Nos llama la atención que este individuo haya podido mover esa cantidad de armamento sin asistencia", dijo el sheriff Joe Lombardo.



El recibo de un pedido de comida que trascendió este miércoles, en el que se detalla que el encargo era para dos personas, alimentó las dudas. Pero ni desde el hotel, ni las autoridades, pueden confirmar hasta el momento que Paddock haya estado acompañado.



El funcionario ofreció además el número revisado del total de heridos: 489.



Tres días después del peor tiroteo en la historia de Estados Unidos, el móvil del atacante sigue siendo una incógnita. Lo que se sabe es que Paddock era un contador jubilado, que le gustaba apostar fuerte y era dueño de un arsenal. Está claro que fue un acto planificado –colocó incluso una cámara afuera de la habitación para saber si la policía llegaba a buscarlo– pero no dejó ni nota, ni carta, ni manifiesto.



La policía reveló además que Paddock, quien se suicidó al verse acorralado por los agentes, planeó sobrevivir a la masacre, según pruebas halladas por los investigadores. Sin embargo, Lombardo dijo que no podía revelar estas evidencias.



Fotografías divulgadas en medios muestran parte del cuerpo del victimario en el suelo de su habitación, junto a varias ametralladoras y muchos casquillos de bala.



En total, 47 armas fueron halladas en el hotel y en su casa en la ciudad de Mesquite, a unos 130 kilómetros de Las Vegas. También se encontraron varios kilos de explosivos, miles de municiones y nitrato de amonio, un fertilizante que puede ser un fuerte explosivo.



Este caso "es un poco diferente de otros que tratamos en el pasado, porque aún no tenemos pistas para determinar la ideología del tirador, o explicar sus motivos", reconoció por su parte a la cadena CNBC Andrew McCabe, subdirector del FBI, que analiza 67 videos de seguridad.



"Tenemos que hacer un gran trabajo policial para juntar las diferentes piezas y armar el rompecabezas", agregó.



Por lo pronto se desestimó un vínculo de Paddock con el grupo yihadista Estado Islámico (EI), que reivindicó el ataque sin dar pruebas y lo llamó un "soldado del califato".



Este miércoles, también finalmente habló la novia Paddock: Marilou Danley, de 62 años, quien volvió a Estados Unidos desde su natal Filipinas, aseguró que desconocía cualquier plan de atacar Las Vegas y se comprometió a apoyar la investigación.



"Nunca me dijo nada o hizo alguna acción que me alertara que algo horrible como esto pudiera pasar", dijo la mujer, quien definió a Paddock como un hombre "bondadoso", en un comunicado leído por su abogado.



El FBI dijo que nadie estaba detenido, al ser consultado sobre el paradero de Danley, que aclaró que los 100.000 dólares que le transfirió Paddock durante su viaje eran para comprar una casa para su familia en Filipinas.



"Estados Unidos es una nación de luto", dijo el presidente Donald Trump en una visita a Las Vegas con su esposa Melania. "Cuesta encontrar las palabras para explicar a nuestros hijos cómo puede existir tanta maldad".



Y como suele ocurrir después de masacres así, el debate sobre el control de la venta de armas de fuego se reavivó, con varias voces demócratas pidiendo iniciativas legislativas.



Pero Trump, apoyado durante su campaña por la National Rifle Association (NRA), la mayor organización de cabildeo de Estados Unidos, insistió en que no es momento de abordar este tema.



"No hablaremos de ello hoy", respondió lacónico el mandatario. 04/10/2017