“Estamos preparándolos para decir no a la violencia y a las adicciones”; Maru durante arranque de programa DARE

El Gobierno Municipal de Chihuahua dio arranque a los cursos del programa de Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas, D.A.R.E por sus siglas en inglés, con el cual busca llegar en este 2017 a más de 26 mil niñas, niños y jóvenes preparados para decir no a las drogas y a la violencia.



La alcaldesa, Maru Campos Galván, encabezó el arranque de estos cursos en la escuela primaria Símbolos Patrios, ubicada en la colonia Chihuahua 2000 al norte de la ciudad, en donde expresó que como autoridad tiene más que claro el trabajo que se necesita para no permitir que la violencia y adicciones lleguen a los niños, porque son situaciones que destruyen vidas, personas a su alrededor, sueños, familias, comunidades y sociedades enteras.



La Presidenta Municipal agradeció la labor de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), que hace posible este programa, que tan sólo durante 2016 logró que 10 mil 500 niños y adolescentes concluyeran exitosamente con el curso de prevención.



Manifestó que para cuidar de los chihuahuenses el Gobierno Municipal le ha apostado a “cuidar de quien nos cuida”, esto al fortalecer y dignificar los cuerpos de seguridad, a la vez que se promueve la cultura de la prevención, para así poder alcanzar resultados eficaces y duraderos.



El DARE ha resultado para la autoridad municipal una excelente herramienta para arraigar en los niños y adolescentes la prevención, y sobre todo el cuidado de sí mismos y de los demás, por ello este año atenderá también a 2 mil padres de familia en problemas de drogadicción y bullying.



Ante decenas de estudiantes, la Alcaldesa comentó que hoy día las redes sociales son sin duda parte importante en los avances como sociedad. Sin embargo, también se debe tener cuidado con quienes las mal emplean con el fin de dañar y lastimar a otros, por ello, pidió a maestros, directivos y padres de familia, prestar atención a sus hijos y alumnos, mantener comunicación abierta y constante con ellos, para evitar que caigan en situaciones incorrectas.



Maru Campos enfatizó que “como administración municipal no vamos a quitar el dedo del renglón en la seguridad, no vamos a dejar que la delincuencia y violencia nos arrebate ciudad y los espacios públicos, vamos a seguir trabajando por la seguridad que nuestros estudiantes y nuestras familias merecen. Estoy segura junto vamos a hacer que esto mejore y hacer de Chihuahua, una mejor ciudad”.



A 11 años de aplicar en Chihuahua el programa DARE se ha logrado graduar a cerca de 400 mil niños, convirtiéndose en uno de los programas más emblemáticos e importantes de Seguridad Pública para las escuelas y alumnos.



El director de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya Chávez, señaló que la corporación tiene dos formas de trabajar, una en patrullas con policías y armas, y la otra, que es la más importante se llama prevención.



“Los policías estamos para servirles, cuando los vean salúdenlos, a ellos les dará mucho gusto saber que ustedes también son sus amigos”, dijo ante los alumnos, que sonrientes saludaron a los oficiales a su llegada al plantel, así como a Darío, el oso que es distintivo e imagen del programa.



En este arranque se contó también con la presencia de Luz Elena González, directora de la escuela primaria Símbolos Patrios; Mario Chavira Márquez, jefe de grupo DARE; Luis Guerra Tarango, presidente del patronato DARE; Eduardo Heredia Barranca, subdirector de prevención de la DSPM; Hugo Loya, presidente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense ; José Roberto Leyva, subdirector operativo de la DSPM; Javier Sánchez Herrera, regidor presidente de la Comisión de Seguridad; y Marco Bonilla, director de Desarrollo Humano y Educación. 04/10/2017