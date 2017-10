Presenta Miguel La Torre Iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

PRESENTE. -



Quien suscribe, Miguel Francisco La Torre Sáenz, en mi carácter de diputado de la LXV legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 68 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, acudo a presentar iniciativa con el carácter de decreto, en la cual propongo expedir la Ley de Asociaciones Publico Privadas para el Estado y los Municipios de Chihuahua, con fundamento en los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



A fin de mejorar el entorno institucional, económico y normativo para incentivar la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura, tanto productiva como social, que requiere el país, el Congreso de la República aprobó la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP). Con la Ley se busca la vinculación de capital privado en proyectos de infraestructura, no solo para sectores productivos como el de transporte, sino para infraestructura en sectores sociales, tales como edificaciones públicas, colegios, hospitales, cárceles, entre otros.



Las Asociaciones Público Privadas se definen como un mecanismo que permite vincular al sector privado para proveer bienes y servicios públicos asociados a una infraestructura. La Asociación Público Privada involucra, dentro del contrato de largo plazo, la retención y transferencia de riesgos entre las partes y la definición de los mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio del bien provisto. Hay dos tipos de APP: iniciativa pública e iniciativa privada. Son de iniciativa pública cuando la idea conceptual del proyecto es estructurado por la entidad pública con participación del sector privado. La fuente de pago del proyecto puede ser a través de aportes de recursos públicos, de la explotación económica de la APP o una combinación de éstas. Serán de carácter privado cuando la idea conceptual y propuesta proviene del sector privado. En este caso el privado tiene la responsabilidad de realizar, por su propia cuenta y riesgo, la estructuración del proyecto sin obligación del público a reconocerle los costos asociados. Las fuentes de pago tienen las siguientes limitaciones:



• Cuando el pago del servicio que presta la infraestructura en su totalidad es a través de la explotación económica del proyecto, operará el mecanismo de selección abreviada de menor cuantía.

• Este tipo de mecanismos es una solución para aliviar la carga presupuestal de los entes públicos y otorgar mejores servicios a un costo menor para el erario público.

Este modelo tiene un claro fundamento constitucional. En el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez. Dicho precepto constitucional determina que las leyes Federales y del Estado establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos, y demás elementos para acreditar la economía, eficiencia, eficacia y honradez que garanticen las mejores 3 condiciones financieras, comerciales y de servicio. Ejemplo en nuestra entidad que es la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua que en su artículo 5 establece los principios del gasto publico de la administración Estatal Municipal así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas.



En lo que hace al ámbito municipal, la falta de recursos a que se enfrenta hoy en día el sector público, obliga a buscar alternativas que permitan responder de manera eficiente a las múltiples necesidades que no son satisfechas a través de los esquemas tradicionales de inversión en infraestructura o prestación de los servicios a que se refiere el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



La necesidad de detonar el crecimiento económico y social del Municipio requiere de acciones planificadas que sean resultado del trabajo conjunto tanto de la administración municipal como de la sociedad, y que se conviertan en proyectos viables que respondan a los intereses de la comunidad. En materia de infraestructura y servicios, el modelo APP es una excelente opción para lograr responder a las necesidades de la gente.



Estas Asociaciones funcionan de en infraestructura productiva, conformada por todas aquellas obras físicas que permiten elevar los niveles de producción y eficiencia de los sectores que componen la oferta productiva de un país y que contribuyen al crecimiento de la economía.



Ejemplos de proyectos de este tipo se encuentran en el Transporte, la Movilidad Urbana, Asociaciones Público Privadas, Comunicaciones y la Logística.



En infraestructura social. Está conformada por las obras y servicios relacionados que permiten incrementar el capital social de una comunidad y su posibilidad de acceder a mayores servicios y/o de mejor calidad. Hacen parte de la infraestructura social sectores y proyectos en...



• Educación: colegios para preescolar, básica y media; establecimientos e institutos de educación superior.

• Salud: hospitales, centros de salud primaria.

• Edificaciones públicas: edificación de oficinas públicas y de la rama judicial.

• Deporte y cultura: escenarios deportivos, artísticos y culturales.

• Defensa y penitenciaria: cárceles, centros de detención preventiva.



Ejemplos claros de éxito de este modelo son los siguientes:







DECRETO:

Artículo Único: Se expide la Ley de Asociaciones Publico Privadas para el Estado y Municipios de Chihuahua.



LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO y MUNICIPIOS

DE CHIHUAHUA





CAPÍTULO PRIMERO

GENERALIDADES



Sección Primera

DISPOSICIONES PRELIMINARES



ARTÍCULO 1º.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular y fomentar los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociación público privada que realicen el Estado o los Municipios con el sector privado o con otras Entidades gubernamentales, sector social e intermedias, en el ámbito de esta Ley.



ARTÍCULO 2º.- El Municipio podrá realizar proyectos de asociación público privada aplicando lo dispuesto en esta Ley en los términos establecidos para el Estado. Las obligaciones y facultades que en el ámbito estatal otorga a sus autoridades esta Ley, serán ejercidas en el ámbito municipal por las autoridades que señale el Ayuntamiento, en los términos del Código Municipal y/o los Reglamentos aplicables.



ARTÍCULO 3º.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:



I.- Autorizaciones para el desarrollo del proyecto: Permisos, autorizaciones, concesiones y demás autorizaciones para la ejecución de un proyecto de asociación público privada;



II.- Autorizaciones para la ejecución de la obra: Permisos, licencias, concesiones y demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones aplicables, para la ejecución de las obras de infraestructura de un proyecto de asociación público privada;



III.- Autorizaciones para la prestación de los servicios: Permisos, licencias, concesiones y demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones aplicables para el uso o explotación de bienes públicos o prestación de servicios por parte del Desarrollador en un proyecto de asociación público privada;



IV.- CompraNet: El sistema electrónico de información público gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y de servicios del sector público federal, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que lleva la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal;



V.- Concursante: Persona que participa en algún concurso que tenga por objeto la adjudicación de un proyecto de asociación público privada;



VI. SFP: La Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado;



VII.- Contratante: Dependencia o Entidad que celebre un contrato de proyecto de asociación público privada. Tratándose de las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo, la Contratante invariablemente será la Secretaría de Hacienda;



VIII.- Convocante: Dependencia o Entidad que convoque a un concurso para adjudicar un proyecto de asociación público privada. Tratándose de las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo, cuando los rubros o partidas de obras públicas y servicios relacionados con ellas, representen por lo menos el 50% del presupuesto, invariablemente la Convocante será la Secretaría y en los demás casos corresponderá a la Secretaría de Hacienda;



IX.- Dependencias: Las Dependencias Centralizadas de la Administración Pública del Estado;



X.- Desarrollador: Persona física o moral de nacionalidad mexicana o fideicomiso con quien se celebre el contrato respectivo y a quien se otorguen, en su caso, las autorizaciones para desarrollar el proyecto. En las bases del concurso podrá establecerse que el Desarrollador sea persona moral o fideicomiso y que tenga como objeto exclusivo el desarrollar el proyecto de asociación público privada;



XI.- Entidades: Los organismos descentralizados de la Administración Pública del Estado, incluyendo los de participación ciudadana, los fideicomisos públicos estatales y las personas de derecho público estatal con autonomía derivada de la Constitución;



XII.- Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o por la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida, y por lo tanto requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar;



XIII.- Ley: Ley de Asociación Público Privada para el Estado de Chihuahua;



XIV.- Municipios: Los Municipios del Estado de Chihuahua y sus entes públicos facultados por el Ayuntamiento para realizar proyectos de asociación público privada;



XV.- Proyectos de asociación público privada: Cualquier esquema que se implemente para la inversión en infraestructura, para el desarrollo de proyectos de prestación de servicios y para la realización de los demás proyectos previstos por esta ley, en los términos establecidos en sus Artículos 4º y 10 de la misma;



XVI.- Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Poder Ejecutivo;



XVII.- La SIDE: La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Poder Ejecutivo; y



XVIII.- La SH: La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo.



Para efectos de esta Ley, los términos de las definiciones anteriores que se utilicen indistintamente en plural o singular se entenderán que se refieren a las mismas definiciones de este Artículo.



ARTÍCULO 4º.- Los proyectos de asociación público privada podrán realizarse entre instancias de los sectores público y privado:



I.- Para el desarrollo de proyectos relativos al ámbito de competencia del Estado o de sus Entidades;



II.- Para el desarrollo de proyectos que tengan como finalidad prestar servicios al Estado o a sus Entidades;



III.- Para el desarrollo de proyectos relativos al ámbito del sector privado; y



IV.- Los que comprendan dos o más de los supuestos señalados en las fracciones I a III de este Artículo.



Los proyectos de asociación público privada también podrán utilizarse para desarrollar proyectos en los que conjuntamente con el Estado o sus Municipios, participen otras instancias del sector público, organismos intermedios, instituciones del sector social y en general cualquier persona o institución que goce de personalidad jurídica, lo cual podrá hacerse directamente o a través de fideicomisos u otros mecanismos legales.



ARTÍCULO 5º.- En el desarrollo de proyectos de asociación público privada, la SH y las Entidades podrán realizar toda clase de operaciones de índole financiera, mercantil o civil y cualquier otra legalmente aceptada para el desarrollo de proyectos del ámbito privado, salvo que por la naturaleza del proyecto no sea legalmente factible su implementación.



Así mismo, la Secretaría de Hacienda, las Entidades y los municipios podrán constituir o participar en toda clase de personas morales y fideicomisos; constituir fondos fijos o revolventes aportando recursos propios, del proyecto o de ambos y otorgar créditos o garantías para el desarrollo de proyectos materia de la presente Ley.



ARTÍCULO 6º.- En los proyectos de asociación público privada se podrá utilizar la infraestructura y demás activos aportados por los sectores público o privado, o generados por el mismo proyecto. En ningún caso la aportación pública podrá ser total, salvo en los proyectos en los que participen exclusivamente Entidades públicas. La infraestructura y los demás activos podrán ser conservados por la Entidad pública o privada que los aportó o darles un destino diferente, atendiendo a los fines que persiga el proyecto.



Los inmuebles del Estado que sean parte de un proyecto de asociación público privada, se podrán enajenar, gravar o desincorporar cumpliendo con lo dispuesto por las disposiciones que resulten aplicables.



ARTÍCULO 7º.-Las leyes de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obra pública del Estado de Chihuahua, sus Reglamentos y las disposiciones que de ellas emanen, solo serán aplicables a los proyectos de asociación público privada, en lo que expresamente la presente Ley señale.



ARTÍCULO 8º.-La secretaria de Hacienda estará facultada para interpretar la presente ley, así como los municipios y órganos autónomos a través de sus comités.



ARTÍCULO 9º.- La reglamentación, interpretación y aplicación de esta Ley, tendrá como principio fundamental considerar al esquema de proyectos de asociación público privada como un instrumento para fomentar el desarrollo del Estado, cuya implementación debe incentivarse y agilizarse por razones de interés público.



En la interpretación jurídica de los preceptos contenidos en la presente Ley se utilizarán los métodos reconocidos en Derecho, atendiendo a sus finalidades económicas y de desarrollo, prevaleciendo el principio fundamental a que hace referencia el párrafo anterior. Las demás disposiciones relacionadas con la materia que regula esta Ley, serán aplicadas en forma supletoria y en caso de no existir norma alguna que regule determinado caso, ésta se integrará conforme a Derecho, siempre que no sea contraria a la naturaleza de esta Ley.



En las materias exclusivas de la Federación, se aplicará la legislación correspondiente al ámbito jurídico federal.



ARTÍCULO 10.- Los esquemas de proyectos de asociación público privada regulados en la presente Ley son opcionales y podrán utilizarse en los siguientes casos:



I.- Para el desarrollo de proyectos del ámbito público:



a).- Cuando el Estado no esté en posibilidades de realizarlos sin la participación del sector privado;



b).- Cuando considerando las necesidades a satisfacer, el proyecto no pueda postergarse por razones de interés público o social hasta que el Estado esté en posibilidades de realizarlos sin la participación del sector privado;



c).- Cuando para el Estado sea más conveniente realizar el proyecto a través de un proyecto de asociación público privada, que llevarlos a cabo sin la participación del sector privado, incluyendo los casos en que así lo indiquen los estudios de costo, tiempo y beneficio; y



d).- En los demás proyectos en los que la Ley lo prevea o el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, considere procedente su implementación.



II.- Para el desarrollo de proyectos del ámbito privado de beneficio público o social:



a).- Cuando el sector privado no se encuentre en condiciones de hacerlo por sí mismo;



b).- Cuando la participación del Estado facilite su desarrollo en forma importante;



c).- Cuando la participación del Estado asegure que la comunidad recibirá el beneficio a largo plazo y en condiciones favorables;



d).- Cuando se trate de zonas o grupos marginados;



e).- Cuando se trate de proyectos productivos para el Estado o sus Municipios; y



f).- En los demás proyectos en los que la Ley lo prevea o el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, considere procedente su implementación.



También podrán utilizarse los esquemas de proyectos de asociación público privada para el desarrollo de otros proyectos de beneficio público o social, incluyendo la investigación científica, el desarrollo de tecnologías y el fomento a la generación del empleo, inversión y competitividad a las actividades productivas.



La presente Ley no será aplicable a los casos en los que legalmente no pueda intervenir el sector privado, y su contravención será causal de responsabilidades en los términos civiles, administrativos y/o penales a que haya lugar.



ARTÍCULO 11.- En los contratos de proyectos de asociación público privada podrá pactarse que el proyecto sea operado por terceras personas, ya sean privadas o públicas, diversas a las partes del contrato. En estos casos, los operadores deberán aceptar los términos y condiciones que se hayan estipulado en el contrato para el desarrollo del proyecto, celebrado por el Desarrollador y la Contratante, suscribiendo para tal efecto con el Desarrollador el contrato de operación respectivo, el cual deberá ser autorizado previamente por la Contratante.



ARTÍCULO 12.- La Secretaría de Hacienda llevará el inventario de los proyectos de asociación público privada, que sean elaborados por las Dependencias Centralizadas o presentados por terceras personas para su análisis y evaluación, en el caso de órganos autónomos deberán ser registrados en la dirección de planeación de cada municipio.



El inventario podrá ser consultado por cualquier institución o particular, aplicándose al respecto lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.



ARTÍCULO 13.- Las Entidades y los Municipios establecerán los inventarios de proyectos de asociación público privada que les correspondan.





Sección Segunda

De los Comités de Análisis y Evaluación





ARTÍCULO 14.- Se constituye el Comité de Análisis y Evaluación de los Proyectos de Asociación Público Privada del Estado, como un órgano colegiado e interinstitucional de carácter consultivo y de opinión, con el propósito de auxiliar en los procedimientos de autorización de proyectos de asociación público privada que realicen las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en esta Ley.



ARTÍCULO 15.- El Comité de Análisis y Evaluación de los Proyectos de Asociación Público Privada del Estado se integrará por un representante de las siguientes Dependencias:



I. Con voz y voto:



a) La Secretaría de Hacienda;



b) SIDE; y



c) Secretaría.



d) La Dependencia usuaria.









II. Solo con voz:



a) La SFP;



b) Secretaría de Desarrollo Social; y



c) Representante de Asociación Civil



e) Representante del CCE





La SH, por sí o a petición de cuando menos dos miembros del Comité, podrá invitar a representantes de cualquier Dependencia o Entidad, quienes contarán con voz.



El representante de la Secretaría de Hacienda presidirá las sesiones del Comité y tendrá voto de calidad en caso de empate.



ojoaq

Los representantes y sus suplentes deberán tener al menos el nivel jerárquico de Director, y en el caso de los suplentes, deberán acudir a las sesiones respectivas siempre e invariablemente, mediante oficio suscrito por los titulares.



ARTÍCULO 16.- Será facultad del titular de cada Dependencia integrante del comité, designar y revocar a su representante y a su respectivo suplente ante el comité, siempre mediante formal oficio.



El Comité solo sesionará cuando se encuentren presentes por lo menos la mayoría de sus integrantes con derecho a voto y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes con derecho a ello, haciéndose constar en el acta respectiva la votación correspondiente.



ARTÍCULO 17.- El Comité de Análisis y Evaluación de los Proyectos de Asociación Público Privada del Estado tendrá las siguientes funciones:



I.- Analizar y emitir opinión cuando corresponda en los términos de esta Ley, respecto a los proyectos de asociación público privada que pretendan realizar las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo y municipios;



II.- Proponer a la SH, el establecimiento de normas, criterios y lineamientos en materia de proyectos de asociación público privada de la Administración Pública Estatal;



III.- Opinar sobre aquellos asuntos que por su importancia o trascendencia para el Gobierno del Estado, le sean turnados por el Titular del Ejecutivo del Estado o por la Secretaría de Hacienda; y



IV.- Las demás que le señalen esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables.



ARTÍCULO 18.- Las Entidades que pretendan llevar a cabo proyectos de asociación público privada deberán integrar sus propios comités de análisis y evaluación de los proyectos de asociación público privada, que fungirán como un órgano colegiado interno, en los términos de la presente Ley.



Los comités de las Entidades tendrán como función principal la de analizar y opinar en los procedimientos de autorización de proyectos de asociación público privada que se realicen.





Las Entidades integrarán sus comités de la siguiente forma:



I.- Con voz y voto:



a).- Un representante de la Entidad, quien presidirá las sesiones;



b).- Un representante de la Secretaría de Hacienda;



c).- Un representante del área que haya requerido el bien o el servicio; y



d).- El responsable del área jurídica de la Entidad.





II.- Solo con voz:



a).- Un representante de la SFP;



b).- Un representante de la SIDE;



c).- Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social; y



d).- Un representante de la Secretaría.



e).- Un representante del Consejo Coordinador Empresarial.



Las decisiones en estos comités se adoptarán por mayoría de votos y en caso de empate, corresponderá al representante de la Entidad, resolver en definitiva.



El representante de la Entidad podrá invitar a representantes de cualquier Dependencia o Entidad, quienes contarán con voz.



Será facultad del titular de cada Dependencia o Entidad integrante de los comités, designar y revocar mediante formal oficio a su representante y a su respectivo suplente ante los comités.



Los comités solo sesionarán cuando se encuentren presentes por lo menos la mayoría de sus integrantes con derecho a voto, haciéndose constar en el acta respectiva la votación correspondiente.



ARTÍCULO 19.- Para auxiliar en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, los comités señalados en este Capítulo, podrán invitar a instituciones y personas especialistas de reconocida experiencia y honorabilidad, de los sectores público, privado, académico y social, a fin de que colaboren en aquellos casos que por su complejidad o especialización, así lo ameriten.





Sección Tercera

De los Comités de los Municipios yde los Órganos con Autonomía Constitucional





ARTÍCULO 20.- Los Municipios y los órganos con autonomía constitucional deberán constituir comités internos con funciones similares a las establecidas en el presente Capítulo, que permitan una mayor transparencia en los procedimientos relacionados con la autorización de proyectos de asociación público privada que realicen para el ejercicio de sus funciones.



Deberán contener como mínimo los siguientes integrantes:



I.- Con voz y voto:



a).- Secretario del Ayuntamiento; Voto de Calidad.



b).- Un representante de la Dirección de Planeación;



c).- Un representante del área que haya requerido el bien o el servicio; y



d).- Un representante de la Tesorería.



e).- Un representante de Oficialía Mayor



f).- Regidor de Hacienda



g).- Un representante del Consejo Coordinador Empresarial.





II.- Solo con voz:



a).- Un representante del Órgano de control Interno;



b).- El responsable del área jurídica de la Entidad;



c).-Un representante de la sociedad Civil.



















CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA PREPARACIÓN E INICIO DE LOS PROYECTOS



Sección Primera

De la Preparación de los Proyectos





ARTÍCULO 21.- Las Dependencias y Entidades del Estado elaborarán los estudios y proyectos a realizarse a través del esquema de proyectos de asociación público privada o, en su caso, analizarán las propuestas que reciban, en el ámbito de su competencia.



Tratándose de proyectos elaborados o presentados ante las Dependencias, de considerarse factible y conveniente su implementación, serán propuestos a la SH, a fin de que ésta evalúe su viabilidad financiera y, de ser procedente, autorice la realización de los proyectos.



En caso de que el proyecto implique la participación de dos o más Dependencias o Entidades del Estado, estas coordinarán sus esfuerzos en su respectivo ámbito particular de competencia a fin de elaborar y presentar de manera conjunta su propuesta en los términos del párrafo anterior.



Corresponderá a la SIDE diseñar y realizar estudios y proyectos de asociación público privada para el Estado y sus Entidades, así como fomentar, impulsar, asesorar y brindar apoyo a las Dependencias y Entidades en el diseño y realización de proyectos de asociación público privada, a fin de acrecentar el desarrollo económico del Estado.



ARTÍCULO 22.- Para realizar proyectos de asociación público privada se requiere, por lo menos:



I.- La celebración de un contrato en el que se establezcan los derechos y obligaciones de la Contratante y de los Desarrolladores; y



II.- Cuando así sea necesario, el otorgamiento de una o varias autorizaciones para la prestación de los servicios.



ARTÍCULO 23.- Para determinar la viabilidad de un proyecto de asociación público privada, la Dependencia o Entidad interesada deberá contar con un análisis sobre los aspectos siguientes:



I.- El proyecto y su viabilidad técnica;



II.- Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto;



III.- Preliminar sobre las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso, resulten necesarias;



IV.- La viabilidad jurídica del proyecto;



V.- Preventivo de impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico y, en su caso, afectación de las áreas naturales o zonas protegidas, asentamientos humanos y desarrollo urbano del proyecto. Este primer análisis será distinto al dictamen de impacto ambiental correspondiente que deba obtenerse conforme a las disposiciones legales aplicables;



VI.- La rentabilidad pública o social del proyecto;



VII. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en especie, de las diversas Entidades participantes públicas y privadas;



XIII.- La viabilidad económica y financiera del proyecto; y



IX.- La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación público privada, en el que se incluya un análisis respecto de otras opciones.



ARTÍCULO 24.- En los estudios previos para preparar los proyectos de asociación público privada, las Dependencias y Entidades considerarán:



I.- El análisis sobre el cumplimiento de las disposiciones de protección ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico en los ámbitos federal, estatal y municipal, así como los efectos sobre el ambiente que pueda causar la ejecución de las obras, con sustento en la evaluación del impacto ambiental prevista por la legislación en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente y demás disposiciones aplicables;



II.- Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando estas pudieren deteriorarse;



III.- El cumplimiento de las disposiciones de asentamientos humanos y desarrollo urbano, y en materia de construcción, en los ámbitos federal, estatal y municipal;



IV.- El cumplimiento de las demás disposiciones que resulten aplicables, en los ámbitos federal, estatal y municipal; y



V.- La congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que correspondan.



ARTÍCULO 25.- El análisis sobre los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto mencionado en la fracción II del Artículo 23 de esta Ley, deberá referirse a los aspectos siguientes:



I.- Información del o de los registros públicos de la propiedad de ubicación de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto, relativa a la titularidad, gravámenes y anotaciones marginales de tales inmuebles;



II.- Factibilidad de adquirir los inmuebles y, en su caso, los demás bienes y derechos de que se trate;



III.- Estimación preliminar por la Dependencia o Entidad interesada, sobre el posible valor de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para desarrollar el proyecto;



IV.- Análisis preliminar sobre el uso de suelo, sus modificaciones y problemática de los inmuebles de que se trate, y



V.- Una relación de los demás inmuebles, construcciones, instalaciones, equipos y otros bienes que resultarían afectados y el costo estimado de tales afectaciones.



ARTÍCULO 26.- Para evaluar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante esquemas de asociación público privada conforme a lo dispuesto en la fracción IX del Artículo 23 de esta Ley, la Dependencia o Entidad interesada aplicará los lineamientos que al efecto determine la Secretaría de Hacienda o el comité de los Órganos con Autonomía Constitucional.



ARTÍCULO 27.- El Titular del Ejecutivo, en uso de sus atribuciones o a través de los titulares de las Dependencias que aquel instruya, señalará mediante reglas de carácter general, el contenido y demás alcances de los estudios a que se refiere el Artículo 23 de esta Ley.



ARTÍCULO 28.- Los proyectos de asociación público privada podrán ser integrales o por etapas.



ARTÍCULO 29.- La Secretaría de Hacienda y las Entidades podrán contratar la realización de los trabajos previstos en el Artículo 23 de esta Ley, cualesquier otros estudios y el propio proyecto ejecutivo, necesarios para la ejecución de un proyecto de asociación público privada, así como servicios para la adquisición de los inmuebles, bienes y derechos, igualmente necesarios para tales proyectos.



Tratándose de proyectos en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, los citados análisis, estudios y proyectos ejecutivos, podrán ser contratados por la Secretaría.



La contratación de los trabajos y servicios antes mencionados se sujetará a lo previsto en lasLeyes de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obras Públicas del Estado de Chihuahua.



La SH, la Secretaría o la Entidad, podrán optar por celebrar los contratos citados a través de invitación a cuando menos tres personas o mediante adjudicación directabajo la más estricta responsabilidad civil, administrativa y/o penal de quien suscriba lo conducente, en adición a los supuestos previstos en lasLeyes de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obras Públicas del Estado de Chihuahua.

Sección Segunda

Inicio de los Proyectos





ARTÍCULO 30.- Con base en los análisis mencionados en el Artículo 23 de esta Ley, la Secretaría de Hacienda o la Entidad, previa opinión del comité respectivo, decidirá si el proyecto es o no viable y, de serlo, podrá proceder a su implementación y desarrollo.



ARTÍCULO 31.- Para iniciar el desarrollo de un proyecto de asociación público privada, se deberá contar con los análisis mencionados en el Artículo 23 de esta Ley, totalmente terminados.



En casos debidamente justificados, bastará avance suficiente de los requisitos citados, que permita a los interesados preparar propuestas solventes e iniciar los trabajos de conformidad con el programa aprobado.





Sección Tercera

Otras Disposiciones sobre la Preparación e

Inicio de los Proyectos





ARTÍCULO 32.- Cuando por las condiciones especiales del proyecto se requiera la intervención de dos o más Dependencias o Entidades, cada una de ellas será responsable de los trabajos que le correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad que en razón de sus respectivas atribuciones, tengan las Dependencias o Entidades a quienes corresponda la planeación, programación y presupuestación.



En estos casos se podrá celebrar un convenio de coordinación en el que se distribuyan las responsabilidades del proyecto.





CAPÍTULO TERCERO

DE LAS PROPUESTAS NO SOLICITADAS





ARTÍCULO 33.- Cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público privada podrá presentar su propuesta a la Dependencia o Entidad competente.



Para efecto de lo anterior, las Dependencias o Entidades podrán señalar, en su página de Internet, mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado o Gaceta Municipal, los sectores, subsectores, ámbitos geográficos, tipo de proyectos y demás elementos de las propuestas que estén interesadas en recibir.



ARTÍCULO 34.- El Titular del Ejecutivo, en uso de sus atribuciones o a través de los titulares de las Dependencias que aquel instruya, establecerá mediante reglas de carácter general los lineamientos para la presentación y análisis de las propuestas no solicitadas.





CAPÍTULO CUARTO

DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS



Sección Primera

De los Concursos





ARTÍCULO 35.- La Secretaría de Hacienda, la Secretaría y las Entidades que pretendan el desarrollo de un proyecto de asociación público privada convocarán a concurso, que deberá llevarse a cabo conforme a los principios de legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y publicidad, con las particularidades del capítulo Tercero de esta Ley, en igualdad de condiciones para todos los participantes.



En tales concursos se adjudicarán los proyectos a quienes ofrezcan las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.



ARTÍCULO 36.- No podrá realizarse la convocatoria correspondiente sin contar con las autorizaciones presupuestarias que, en su caso, se requieran.



La Convocante tomará en cuenta las recomendaciones que, en su caso, la Comisión Federal de Competencia Económica emita en términos de la legislación federal.



ARTÍCULO 37.- En los términos que señalen las bases, los actos del concurso podrán realizarse a través de medios electrónicos, con tecnologías que resguarden la autenticidad, confidencialidad e inviolabilidad de la información, siempre que tales tecnologías, con las características citadas, se encuentren certificadas por tercero especializado de reconocida experiencia que la Convocante contrate.

Los medios de identificación electrónica que se usen con las características antes citadas, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firmas autógrafas y en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.



Las notificaciones mediante correo electrónico tendrán los mismos efectos que las notificaciones personales, cuando cumplan los requisitos que establezca la SH mediante reglas de carácter general.



ARTÍCULO 38.- En los concursos podrá participar toda persona que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria, en las bases y en las disposiciones aplicables al proyecto de que se trate, con las excepciones señaladas en el Artículo 39 de esta Ley.



Dos o más personas físicas o morales o fideicomisos podrán presentar, como consorcio, una propuesta conjunta, así como designar a un representante común para participar en el concurso.



ARTÍCULO 39.- No podrán participar en los concursos, ni recibir adjudicación para desarrollar un proyecto de asociación público privada, las personas siguientes:



I.- Aquellas en las que algún servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, o bien de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, con facultades de decisión, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;



II.- Las personas que hayan incurrido en incumplimiento de contratos celebrados con Dependencias o Entidades Estatales, declarado mediante resolución firme dentro de los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria;



III.- Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, alguna Dependencia o Entidad Estatal les hubiere rescindido administrativamente un contrato, dentro de los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria;



IV.- Las que por causas imputables a ellas mismas se encuentren en situación de mora en el cumplimiento de sus obligaciones en contratos celebrados con Dependencias o Entidades Estatales;



V.- Las que se encuentren inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública o que aparezcan en cualquier registro de inhabilitación que lleve la Secretaría de la Función Pública Federal, en materia de proyectos de asociación público privada, de obras públicas y de adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios;



VI.- Las que contraten servicios de cualquier naturaleza, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la Contratante;



VII.- Las que hayan sido declaradas en concurso mercantil; y



VIII.- Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley.



ARTÍCULO 40.- Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del concurso, en calidad de observador, previo registro de su participación ante la Convocante. Los observadores se abstendrán de intervenir en cualquier forma en el concurso y podrán ser retirados del lugar a petición de la mayoría de los miembros con calidad de voto.





Sección Segunda

De la Convocatoria y Bases de los Concursos



ARTÍCULO 41.- La convocatoria al concurso contendrá, por lo menos, los elementos siguientes:



I.- El nombre de la Convocante y la indicación de tratarse de un concurso y un proyecto de asociación público privada, regidos por la presente Ley;



II.- La indicación de si se trata de un concurso nacional o internacional;



III.- La descripción general del proyecto, que comprenda las obligaciones a cargo del Desarrollador, incluyendo, en su caso, los servicios a prestar y la infraestructura a construir;



IV.- Las fechas previstas para el concurso, los plazos para la ejecución del proyecto y en su caso, de la ejecución de las obras de infraestructura, así como las fechas estimadas para el inicio de una y otra; y



V.- Los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán adquirir las bases del concurso, su costo y forma de pago.



La publicación de la convocatoria se realizará por lo menos una vez en el Periódico Oficial del Estado o en la gaceta municipal,al menosen un diario de circulación estatal y un medio digital.



La convocatoria podrá modificarse por la Convocante a más tardar el tercer día natural previo a la fecha límite para adquirir las bases, debiéndose observar lo dispuesto en el párrafo anterior.



Los participantes podrán solicitar la devolución del importe de las bases, si con motivo de la modificación de la convocatoria deciden dejar de participar.



La adquisición de las bases será requisito indispensable para participar en el concurso.



ARTÍCULO 42.- Las bases del concurso contendrán, por lo menos, los elementos siguientes:



I.- Los necesarios para que los participantes estén en posibilidad de elaborar sus propuestas, que comprenderán por lo menos:



a).- Las características y especificaciones técnicas del proyecto, así como, en su caso, los niveles mínimos de desempeño de los servicios a prestar; y



b).- En su caso, las características y especificaciones técnicas para la construcción y ejecución de las obras de infraestructura de que se trate.



En caso de información que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la indicación de que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio que señale la Convocante;



II.- Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto y, en su caso, el responsable de su obtención;



III.- En su caso, el plazo de la prestación de los servicios y de la ejecución de las obras de infraestructura, con indicación de las fechas estimadas de inicio de una y otra;



IV.- En su caso, los términos y condiciones en que los trabajos y servicios podrán subcontratarse;



V.- El proyecto del contrato, con los derechos y obligaciones de las partes, así como la distribución de riesgos del proyecto;



VI.- Los proyectos de autorizaciones que, en su caso, se requieran para el desarrollo del proyecto que corresponda otorgar a la Convocante;



VII.- La forma en que los participantes acreditarán su capacidad legal, experiencia y capacidad técnica, administrativa, económica y financiera, que se requieran de acuerdo con las características, complejidad y magnitud del proyecto;



VIII.- En su caso, la obligación de constituir la persona moral o fideicomiso en los términos del Artículo67 de esta Ley;



IX.- El capital mínimo, limitaciones estatutarias y demás requisitos que la persona moral o fideicomiso deberá cumplir;



X.- Las garantías que los participantes deban otorgar;



XI.- Cuando procedan, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los trabajos;



XII.- La fecha, hora y lugar de las juntas de aclaraciones, de la presentación de las propuestas, de la apertura de estas, de la comunicación del fallo y de la firma del contrato;



XIII.- El idioma o idiomas, además del español, en que en su caso las propuestas podrán presentarse, con la respectiva traducción al propio español, en su caso;



XIV.- La moneda o monedas en que, en su caso, las propuestas podrán presentarse, con la referencia específica de que las obligaciones o derechos de cualquier tipo se harán efectivas en el equivalente de tipo de cambio en moneda nacional;



XV.- La relación de documentos que los Concursantes deberán presentar con sus propuestas;



XVI.- Los criterios claros y detallados, para la evaluación objetiva de las propuestas y la adjudicación del proyecto, de conformidad con lo señalado en la Sección Cuarta del Capítulo Cuarto de esta Ley. En estos criterios se podrá señalar el coeficiente de integración de producto nacional que deberán cumplir los participantes de conformidad con el tipo de proyecto de que se trate, procurando la mayor integración de contenido nacional posible, respetando lo dispuesto en los tratados internacionales;



XVII.- Las causas de descalificación de los participantes;



XVIII.- Si se utilizará la partida presupuestal preferente plurianual como fuente de pago;



XIX.- En su caso los riesgos transferidos; y



XX.- Los demás elementos generales, estrictamente indispensables que establezca la SH, mediante reglas generales, o la Convocante, en lo particular, para que los concursos cumplan con los principios mencionados en el Artículo35 de esta Ley.



ARTÍCULO 43.- Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las propias bases y sus anexos, en las juntas de aclaraciones ni en las propuestas de los participantes, serán objeto de negociación, salvo lo dispuesto en el Capítulo Séptimo de la presente Ley.



ARTÍCULO 44.- No podrán establecerse requisitos que tengan como resultado limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En su caso, la Convocante tomará en cuenta las recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia.



ARTÍCULO 45.- Las modificaciones a las bases del concurso que en su caso, la Convocante realice, deberán ajustarse a lo siguiente:



I.- Únicamente tendrán por objeto facilitar la presentación de las propuestas y la conducción de los actos del concurso o mejorar el proyecto por razones de economía, tecnología, impacto ambiental, preservación de recursos naturales, sistemas innovadores y cualquier otra de carácter social, que no impliquen una modificación substancial al proyecto, así como adecuar el proyecto con motivo de las modificaciones a las leyes aplicables;



II.- No deberán implicar limitación en el número de participantes en el concurso;



III.- Deberán notificarse a cada uno de los participantes, a más tardar el décimo día hábil previo a la presentación de las propuestas. De ser necesario, la fecha señalada para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse; y



IV.- Darán oportunidad a los participantes de retirarse del concurso, sin que ello implique incumplimiento o hacer efectiva garantía alguna, y podrán solicitar la devolución del costo de las bases.



Las modificaciones así realizadas formarán parte de la convocatoria y bases del concurso, por lo que deberán ser consideradas por los Concursantes en la elaboración de sus propuestas.







Sección Tercera

De la Presentación de las Propuestas





ARTÍCULO 46.- Para facilitar el concurso, previo al acto de presentación y apertura de las propuestas, la Convocante podrá efectuar el registro de participantes.



ARTÍCULO 47.- Los concursos tendrán una o más etapas de consultas y aclaraciones, en las que la Convocante contestará por escrito las dudas y preguntas que los participantes hayan presentado, pudiendo hacerlo con fecha posterior a la junta respectiva. Entre la última junta de aclaraciones o en su caso, la última notificación de las aclaraciones derivadas de las juntas, y el acto de presentación de las propuestas, deberá existir plazo suficiente para la presentación de las posturas, que no deberá ser menor a diez días hábiles. Cuando la Convocante lo considere conveniente, la fecha señalada en la convocatoria para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse.

Cualquier modificación a las bases del proyecto, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las mismas.



ARTÍCULO 48.- El plazo para la presentación de propuestas no podrá ser menor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.



Las propuestas se presentarán en sobre o sobres cerrados, de conformidad con lo establecido en las bases del concurso y serán abiertas en sesión pública.



En cada concurso, los Concursantes solo podrán presentar una propuesta, con su oferta técnica y su oferta económica. Las propuestas se presentarán en firme, obligan a quien las hace y no serán objeto de negociación.



Iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los Concursantes.



Para intervenir en el acto de presentación y apertura de las propuestas bastará que los participantes presenten un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con las facultades suficientes para ello, sin que sea necesario que acrediten su personalidad.





Sección Cuarta

De la Evaluación de las Propuestas y Fallo del Concurso





ARTÍCULO 49.- En la evaluación de las propuestas, la Convocante verificará que cumplan con los requisitos señalados en las bases y que contengan elementos suficientes para desarrollar el proyecto.



Solo deberán considerarse los criterios establecidos en las propias bases, siempre que sean claros y detallados y permitan una evaluación objetiva que no favorezca a participante alguno.



ARTÍCULO 50.- Para la evaluación de las propuestas, se utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes. Los mecanismos de puntos y porcentajes deberán establecerse de manera clara, cuantificable y que permitan una comparación objetiva e imparcial de las propuestas.



ARTÍCULO 51.- Una vez efectuada la evaluación de las propuestas por la Convocante, previa opinión del comité respectivo, el proyecto se adjudicará al participante que haya presentado la propuesta solvente por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, conforme a las bases del concurso y por tanto, garantice su cumplimiento.



Si resultare que dos o más propuestas son solventes por satisfacer los requisitos solicitados, el proyecto se adjudicará a la propuesta que obtenga la mayor puntuación de acuerdo al mecanismo planteado en bases.



Si dos o más propuestas son solventes por satisfacer los requisitos solicitados y obtienen la misma puntuación, el proyecto se adjudicará a la propuesta que asegure los mejores beneficios para el Estado, conforme a lo previsto en los propios criterios de evaluación señalados en las bases del concurso.



Si persiste la igualdad de condiciones, la Convocante optará por el proyecto que ofrezca mayor empleo tanto de recursos humanos del país, como de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región de que se trate.



La Convocante podrá optar por adjudicar el proyecto, aun cuando solo haya un Concursante, siempre y cuando este cumpla con los requisitos del concurso y su propuesta sea aceptable en los términos de las bases.



ARTÍCULO 52.- La Convocante elaborará un dictamen que servirá de base para el fallo, en el que se hará constar el análisis de las propuestas, las razones para admitirlas o desecharlas, la comparación de las mismas y los elementos por los cuales la propuesta ganadora es la que ofrece las mejores condiciones para el Estado.



El fallo en el que se adjudique el proyecto o se declare desierto el concurso, deberá incluir las razones que lo motivaron. No incluirá información reservada o confidencial en términos de las disposiciones aplicables.



El fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los Concursantes y se publicará en la página de difusión electrónica -Internet- de la Convocante así como en CompraNet, dentro del plazo previsto en las bases del concurso, salvo que existan prórrogas.



ARTÍCULO 53.- Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada, la Convocante procederá a su corrección, mediante escrito que notificará a todos los Concursantes.



Excepto en el caso de errores aritméticos, deberá contarse con la opinión del Comité de Análisis y Evaluación de los Proyectos de Asociación Público Privada que corresponda.



Si el error no fuere susceptible de corregirse conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, la corrección debidamente motivada deberá ser autorizada por el titular de la Convocante, en cuyo caso se dará vista a la SFP.



ARTÍCULO 54.- Serán causas de descalificación, además de las que se indiquen en las bases:



I.- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases, con las salvedades señaladas en el Artículo 53 de esta Ley;



II.- La utilización de información privilegiada, sin perjuicio además de las sanciones civiles, administrativas y/o penales a que hubiera lugar;



III.- Si iniciado el concurso sobreviene una causa de inhabilitación prevista en el Artículo39 de esta Ley; y



IV.- Si alguno de los participantes acuerda con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja indebida sobre los demás participantes, sin perjuicio además de las sanciones civiles, administrativas y/o penales a que hubiera lugar;



ARTÍCULO 55.- La Convocante procederá a declarar desierto el concurso, cuando ninguna propuesta reúna los requisitos solicitados en las bases, o cuando las ofertas económicas no fueren aceptables.



La Convocante podrá cancelar un concurso:



I.- Por caso fortuito o fuerza mayor;



II.- Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones para el desarrollo del proyecto;



III.- Cuando se extinga la necesidad de ejecutarlo;



IV.- Cuando se presenten circunstancias que, de continuarse con el procedimiento, pudieren ocasionar un daño o perjuicio a la propia Convocante;



V.- Por las causas señaladas en las bases; y



VI.- Por razones de reprogramación presupuestal de carácter prioritario en la utilización de recursos públicos.



Salvo por las cancelaciones señaladas por la fracción I, la Convocante cubrirá a los licitantes, los gastos no recuperables que, en su caso, procedan.



ARTÍCULO 56.- Contra el fallo que adjudique el concurso procederá, a elección del participante interesado:



I.- El recurso administrativo de revisión previsto en esta Ley; o



II.- La vía, y acción o acciones que resulten aplicables.



Contra las demás resoluciones de la Convocante emitidas durante el concurso no procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno y en caso de alguna irregularidad en tales resoluciones, ésta podrá ser combatida con motivo del fallo.





Sección Quinta

De los Actos Posteriores al Fallo





ARTÍCULO 57.- La formalización del contrato de proyecto de asociación público privada se efectuará en los plazos que las bases del concurso señalen, salvo que existan prórrogas.



Si el contrato no se suscribe en el plazo señalado, por causa injustificada imputable al ganador del fallo, se harán efectivas las garantías correspondientes. En este supuesto, el proyecto podrá adjudicarse al segundo lugar y de no aceptar, a los subsecuentes lugares, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones previstas en las bases del concurso y haya disponibilidad presupuestal.



ARTÍCULO 58.- Las propuestas desechadas durante el concurso podrán destruirse o ser devueltas a los Concursantes que lo soliciten una vez transcurridos ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, salvo que exista algún procedimiento en trámite, en cuyo caso procederá su destrucción o devolución después de la total conclusión de dicho procedimiento.



ARTÍCULO 59.- Si realizado el concurso la Dependencia o Entidad Convocante decide no firmar el contrato respectivo, cubrirá a solicitud escrita del ganador, los gastos no recuperables en que este hubiere incurrido.



Los reembolsos solo procederán en relación con gastos no recuperables, que sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen directamente con el concurso de que se trate.



La Secretaría de Hacienda señalará los procedimientos para determinar los montos a que el presente Artículo hace referencia. La Convocante efectuará los pagos que correspondan.





Sección Sexta

De las Excepciones al Concurso





ARTÍCULO 60.- La SH, la Secretaría y las Entidades, bajo su responsabilidad, podrán adjudicar proyectos de asociación público privada, sin sujetarse al procedimiento de concurso a que se refiere el presente capítulo, a través de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:



I.- No existan opciones suficientes de desarrollo de infraestructura o equipamiento, o bien, que en el mercado solo exista un posible oferente, o se trate de una persona que posea la titularidad exclusiva de patentes, derechos de autor y otros derechos exclusivos;



II.- Se realicen con fines exclusivamente de seguridad de Estado, procuración de justicia, readaptación social, inteligencia y comunicaciones o su contratación mediante concurso ponga en riesgo la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia;



III.- Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificables y comprobables;



IV.- Se haya rescindido un proyecto adjudicado a través de concurso, antes de su inicio, en cuyo caso el proyecto podrá adjudicarse a la propuesta que siga en calificación a la del ganador, siempre que la diferencia en precio con la propuesta inicialmente ganadora no sea superior al diez por ciento;



V.- Se haya convocado a una licitación pública sin que se haya presentado o aceptado ninguna propuesta. La invitación o adjudicación directa podrá realizarse durante los siguientes tres meses contados a partir de la fecha señalada en la convocatoria para emitir el fallo;



VI.- Se trate de la sustitución de un Desarrollador por causas de terminación anticipada o rescisión de un proyecto de asociación público privada en marcha;



VII.- Se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a cabo las Dependencias y Entidades con personas morales dedicadas a la ingeniería, la investigación y a la transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las innovaciones tecnológicas en la infraestructura estatal;



VIII.- Se trate de proyectos realizados exclusivamente con universidades, grupos de campesinos, de etnias, instituciones de beneficencia y entre Entidades Gubernamentales;



IX.- Se trate de proyectos del ámbito privado de beneficio público o social, en los términos señalados en el Artículo10 fracción II de esta Ley;



X.- Existan causas debidamente fundadas por las cuales la opción más favorable al Estado sea por invitación o la adjudicación directa; y



XI.- El valor promedio anual de las aportaciones al proyecto, a cargo de la Contratante, no exceda al límite que para estos efectos señale el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos vigente en el año en que se celebre el contrato.



Tratándose de proyectos no solicitados a que se refiere la presente Ley, que sean autofinanciables, podrá autorizarse la adjudicación directa al promotor.



ARTÍCULO 61.- El dictamen de que la adjudicación se encuentra en alguno de los supuestos del Artículo anterior, de la procedencia de la contratación y en su caso, de las circunstancias particulares que ameriten una adjudicación directa, será responsabilidad del titular de la SH, Secretaría o Entidad que pretenda el desarrollo del proyecto de asociación público privada, sin perjuicio además de las sanciones civiles, administrativas y/o penales a que hubiera lugar respecto a quien hubiere suscrito los documentos que dieron motivo a tal dictamen, pudiendo desde luego ser tales sanciones concurrentes con tales titulares.





ARTÍCULO 62.- Los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, y de adjudicación directa en lo que resulte conducente, deberán realizarse conforme a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia e igualdad de condiciones, así como prever las medidas para que los recursos públicos se administren con economía, eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.



A estos procedimientos les serán aplicables lo dispuesto en los Artículos 36, 37, 38 y 39 de la presente Ley.



En todo caso, se cuidará que en estos procedimientos se invite a personas con posibilidad de respuesta adecuada, que cuenten con la capacidad financiera, técnica, operativa y demás necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones.





CAPÍTULO QUINTO

De los Proyectos de Asociaciones Público Privada



Sección Primera

De las Autorizaciones para la Prestación de los Servicios





ARTÍCULO 63.- Cuando en un proyecto de asociación público privada el Desarrollador requiera de autorizaciones para la prestación de servicios otorgadas por el Estado, estas se otorgarán conforme a las disposiciones que las regulen. Cuando se trate de proyectos del ámbito público, se aplicarán las salvedades siguientes:



I.- Su otorgamiento se realizará en los términos establecidos para el concurso del proyecto; y



II.- La vigencia de cada una de las autorizaciones para la prestación de los servicios se sujetará a lo siguiente:



a).- Cuando el plazo inicial máximo que establezca la ley que regula la autorización sea menor o igual al plazo de quince años, podrá aplicarse hasta este último;



b).- Cuando la ley que rige la autorización establezca un plazo inicial máximo mayor al de quince años, podrá aplicarse hasta el plazo mayor, siempre que no exceda de treinta años;



c).- Independientemente del plazo inicial por el que se otorgue la autorización, su duración con las prórrogas que en su caso se otorguen conforme a la ley de la materia, no podrá exceder el plazo máximo señalado de treinta años; y



d).- Cuando la ley que regula la autorización no establezca plazo o no exista ley que lo regule, se determinará lo conducente en las bases del concurso.



ARTÍCULO 64.- Las autorizaciones antes citadas, que en su caso, sea necesario otorgar, contendrán únicamente las condiciones mínimas indispensables que, conforme a las disposiciones que las regulan, permitan al Desarrollador el uso de los bienes o la prestación de los servicios del proyecto.



Los demás términos y condiciones que regulen la relación del Desarrollador con la Dependencia o Entidad serán objeto del contrato a que se refiere la sección segunda de este capítulo.



ARTÍCULO 65.- Los derechos de los Desarrolladores, derivados de la o las autorizaciones para la prestación de los servicios, podrán cederse, darse en garantía o afectarse de cualquier manera, previa autorización de la Dependencia o Entidad que los haya otorgado.



ARTÍCULO 66.- Cuando el contrato de proyecto de asociación público privada se modifique, deberán revisarse la o las autorizaciones para la prestación de los servicios y, en su caso, realizarse los ajustes pertinentes.





Sección Segunda

De los Contratos de Proyectos de Asociación Público Privada





ARTÍCULO 67.- El contrato de proyecto de asociación público privada solo podrá celebrarse con los Desarrolladores que constituyan una persona moral o fideicomiso específico para la ejecución del proyecto. En el caso de fideicomisos, deberán estar constituidos con instituciones fiduciarias que operen en el país.



Tratándose de proyectos que incluyan a campesinos, grupos sociales o étnicosen situación de vulnerabilidad o proyectos de alto contenido social, el Desarrollador podrá ser una persona física.

ARTÍCULO 68.- El contrato de proyecto de asociación público privada deberá contener, como mínimo:



I.- Nombre, datos de identificación y capacidad jurídica de las partes;



II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones en el área metropolitana de la Ciudad de Chihuahua;



III.- Personalidad de los representantes legales de las partes;



IV.- El objeto del contrato;



V.- Los derechos y obligaciones de las partes;



VI.- En su caso, las características, especificaciones, estándares técnicos, niveles de desempeño y calidad para la ejecución de la obra y prestación de los servicios;



VII.- En su caso, la relación de los inmuebles, bienes y derechos afectos al proyecto y su destino a la terminación del contrato, de conformidad con lo señalado en el Artículo98 de esta Ley, y la obligación de mantener dicha relación actualizada;



VIII.- El régimen financiero del proyecto, con las contraprestaciones o beneficios a favor del Desarrollador;



IX.- Las limitaciones que en su caso se establezcan respecto de la enajenación, afectación, gravamen, uso y destino de los inmuebles, bienes y derechos del proyecto;



X.- Los términos y condiciones conforme a los cuales, en caso de incumplimiento del Desarrollador, la Contratante autorizará la transferencia temporal del control de la propia sociedad Desarrolladora a los acreedores de ésta;



XI.- El régimen de distribución de riesgos técnicos, de ejecución de la obra, financieros, por caso fortuito o fuerza mayor y de cualquier otra naturaleza, entre las partes;



Las Dependencias y Entidades no podrán garantizar a los Desarrolladores ningún pago por concepto de riesgos distintos de los establecidos en el contrato o bien establecidos por mecanismos diferentes de los señalados por esta Ley o que no hayan sido autorizados por la Secretaría de Hacienda en lo particular o mediante reglas de carácter general;



XII.- El plazo de vigencia del contrato que en ningún caso podrá exceder de treinta años,y en sus casos el plazo para el inicio y terminación de la obra, el plazo para el inicio en la prestación de los servicios y el régimen para prorrogarlos;



XIII.- La indicación de las autorizaciones para el desarrollo del proyecto;



XIV.- Los supuestos de rescisión y terminación anticipada del contrato, de sus efectos, así como los términos y condiciones para llevarlas a cabo;



XV.- El régimen de penas convencionales y de sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las partes;



XVI.- El modelo de atención de gestión y calidad en la prestación del servicio a los usuarios;



XVII.- Los procedimientos de solución de controversias; y



XVIII.- Los demás que en su caso, la Convocante establezca.



Para efectos de la presente Ley, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones del contrato no deberán contravenir los términos y condiciones de las bases del concurso ni los señalados en las juntas de aclaraciones.



Los contratos contendrán un anexo con el contenido íntegro de la presente Ley, debidamente firmado por el Desarrollador. En el contrato deber 05/10/2017