El realizar ejercicios de gimnasia cerebral, leer, hacer ejercicio y consumir alimentos que contengan Omega 3, son algunas de las recomendaciones que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para disminuir el riesgo de padecer Alzheimer.



Se trata de un padecimiento que se presenta con mayor incidencia en los adultos mayores, manifestó el asesor de la Jefatura de Prestaciones Médicas, doctor Arturo Talamas Terrazas. Explicó que el Alzheimer es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades cotidianas, y su desarrollo es gradual.



Abundó que el malestar suele presentarse después de los 60 años de edad y destacó que el riesgo aumenta a medida que la persona envejece o si existen antecedentes de esa enfermedad en la familia.



Señaló que el Alzheimer afecta primero a las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. En ese sentido, indicó que las personas pueden tener dificultades para recordar cosas o nombres de gente que conocen.



Advirtió que con el tiempo, los síntomas empeoran y las personas pueden llegar a olvidar cosas cotidianas cómo cepillarse los dientes o peinarse, y pueden no reconocer a las personas o familiares con las que a diario tienen convivencia.



Talamas Terrazas recalcó que conforme el malestar avanza, quienes lo padecen pueden volverse ansiosos o agresivos y deambular lejos de casa, por eso es necesaria una vigilancia permanente. “Poco a poco la persona va perdiendo la capacidad de independencia, necesitando cada vez de más ayuda hasta llegar a la dependencia total”, añadió.



Destacó que no hay tratamiento que pueda evitar o curar la enfermedad, sin embargo existen medicamentos que ayudan a minimizar los síntomas.



Por lo tanto, recomendó activar la mente y mantenerse ocupado con actividades físicas, recreativas y culturales, ayuda a evitar que el paciente se sienta ansioso, debido a que ocupa su tiempo libre en cosas que lo entretienen. Además, debe mantener el organismo con buen funcionamiento, para lo cual es necesario que su nutrición sea la correcta, a través de una alimentación balanceada.



Finalmente, exhortó a los derechohabientes del Instituto a que acudan a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que les corresponda, realizarse revisiones periódicas para detectar y atender a tiempo cualquier padecimiento. 05/10/2017

