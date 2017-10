l Gobierno del Estado gobernó con buenos resultados y optimizando recursos: Jesús Villareal *Con menos recursos se hicieron grandes logros*

El coordinador de la Fracción del PAN Jesús Villareal informo que el gobierno desempeñado por Javier Corral ha dado buenos resultados, a pesar de que arranco con pocos recursos.



“Esto es lo que necesitaba Chihuahua tras el asfixiante gobierno anterior”



El legislador del PAN expreso’ que durante el informe del Gobernador Javier Corral anuncio aspectos del trabajo uniforme y centrado que fueron fundamentales para darle un giro positivo a este gobierno, pero sobre todo dándole profundidad y trabajo a los temas prioritarios.



El gobierno se ha encauzado de manera correcta a pesar de las deplorables condiciones, que ya poco a poco se han ido solucionando disciplinadamente, para con ello también corregir todos esos errores del pasado. Por otro lado, Villareal Macías externo que la dirección que ha llevado este nuevo gobierno ha beneficiado a muchas gente que esperaba esto desde hace años.



Un ejemplo, es que se ha llevado buena obra pública dentro de los 67 municipios, con obras sensibles y sentidas para la sociedad.



Con referencia al tema de la seguridad, resalto que no se ha perdido definición ni el rumbo, ya que en días pasados estuvo el Fiscal en el Congreso del Estado y detallo todas las condiciones que han tenido que mejorar, y que poco a poco han dado resultados. Uno de ellos era la parte administrativa con la que se recibió, porque había personal con altas compensaciones, donde su función no requería de suma responsabilidad, así que daba malos repuntes dentro de los ingresos; por otro lado, es que con poco armamento y personal se dieron a la tarea de resolver la inseguridad estatal que le aquejaba a la gente, pero ante esto, el Fiscal anunció una serie de estrategias como la reducción del narcomenudeo, y aunque sea de índole federal, se trabaja en darle solucion.



Además anunció, que en días recibirán más armamento que fortalecerá a los cuerpos policiacos.



En su balance de este año, el diputado del PAN enfatizo que el informe estaba enfocado a las realidades basados en logros que se logran percibir a diario y no de hechos engrandecidos, así como se solía hacer.



“Estamos de la mano para poder salir adelante para que al gobernador le vaya bien, porque también a los ciudadanos les va ir bien de igual manera”.



“Entiendo que con las finanzas reducidas se haga menos y que a la gente le pueda parecer reiterativo, pero fue un caos que, si no se hacía algo en su momento, el gobierno pudiera colapsar y dejar de funcionar, pero se logró optimizar los recursos como también el poder humano para sobrellevar esta ardua tarea, que se ha estado dando poco a poco”. 05/10/2017