Crea Gobierno Municipal “Barrera verde” en relleno sanitario con plantación de 900 pinos - Beneficios serán visibles a mediano plazo

Con la plantación de 900 pinos afganos en parte del perímetro del relleno sanitario se inició una barrera verde que, a mediano plazo, brindará beneficios a este sitio, así lo dio a conocer el titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Mario Vázquez Robles.



Al respecto, el funcionario municipal comentó que estos pinos se mantienen verdes prácticamente todo el año y alcanzan una altura adecuada para crear una barrera que dé una mejor imagen y no permita que desechos, como bolsas de plástico, salgan del perímetro.



“Debemos ir avanzando no sólo en la operación del relleno sanitario, pues también en sus condiciones para que impacte lo menos posible en el medio ambiente, por ello realizamos esta plantación”, expresó Mario Vázquez Robles.



Añadió que esta acción no tuvo costo alguno para la administración municipal, ya que se otorgó una donación en especie por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, instancia a la cual agradeció por apostar a la mejora de este espacio donde se reciben los desechos de los municipios de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán.



Finalmente, comentó que esta es tan sólo una de las acciones que se realizaron durante este 2017 para consolidar un relleno sanitario que, además de dar servicio a la población, cumpla con la normatividad en cuidado del medio ambiente. 05/10/2017