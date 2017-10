La tragedia del AeroShow requiere más prioridad e importancia

Se buscará actuar en los casos donde no se haya prescrito el delito y donde no haya una sentencia contra funcionarios que planearon el evento que detonó en una tragedia: Miguel La Torre.



El diputado panista por el Distrito 16, Miguel La Torre Sáenz, lamentó que por más de tres años haya reinado la impunidad en el caso de la tragedia del Extremo AeroShow, ya que actualmente ex funcionarios municipales involucrados, buscan candidatura para el año 2018.



Afirmó que las autoridades encargadas de la justicia no le han dado la importancia, ni la prioridad que requiere el caso, toda vez que a la fecha únicamente hay un detenido y falta efectivamente que haya más sancionados; con esto queda claro la impunidad hay actualmente en el caso.



Enfatizó que la actual administración municipal encabezada por María Eugenia Campos, afortunadamente ya indemnizó a las víctimas; con ello hizo la parte que le correspondía a las administraciones anteriores y por ese lado, el ayuntamiento ha cubierto dicha parte, pero queda una más pendiente…la de la justicia.



El legislador, refutó que haya funcionarios inmiscuidos que fueron absueltos por la vía penal, pero resaltó que aun hay delitos que no han prescrito y se trabajará en ellos, porque más allá del resarcimiento que se dio a las víctimas, tiene que haber un acto de justicia contra quienes planearon malamente un evento que detonó en una situación trágica para todos los chihuahuenses.



“Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, eso es una realidad, pero se han de revisar aquellos casos donde el delito no haya caducado, y donde no se haya dictado una sentencia”, mencionó La Torre. 06/10/2017