Inconcebible las batallas campales entre taxistas y Ubers tienen: Laura Marín

Las continuas peleas que se están llevando a cabo entre estos medios de transporte, así como el que se tuvo en la Central camionera de ciudad Juárez, ya no deben estar sucediendo, es por eso que esta iniciativa que está proponiendo la diputada Laura Marín, va con esa finalidad de acabar con estos conflictos.



La iniciativa presentada va encaminada a regular a Uber para evitar precisamente este tipo de situaciones.



Informó la diputada del PAN, que Uber es un servicio de plataforma de punto a punto, que no puede hacer sitio como algunos concesionarios de taxi, hay que recordar que los concesionarios realizan pagos por esta concesión y cuentan con una licencia especial, cosa contraria a Uber.



“Desde el Congreso he visualizado esta problemática que pudiera suceder, es por ello que se han realizado propuestas para dar certeza jurídica tanto a los taxistas como a los conductores de Uber”. Por su parte Laura Marín exhortó a las autoridades municipales para que apliquen la ley por igual, que no haya favoritismos y que se trabaje para que se paguen los daños ocasionados a los vehículos. 06/10/2017