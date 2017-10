Invita Municipio a segunda edición del Seminario de Marketing Digital -En beneficio de Conquistando Sonrisas A.C.





El Gobierno Municipal y la Red del Ecosistema Emprendedor invitan a emprendedores y micro, pequeños y medianos empresarios a participar en la segunda edición del Seminario de Marketing Digital, a fin de brindarles herramientas que les permitan atraer clientes y hacer crecer sus negocios.



Derivado de los resultados obtenidos en la primer edición y la solicitud de la ciudadanía de replicar el Seminario de Marketing Digital, el Municipio de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, hace la invitación a emprendedores y MiPymes con conocimientos de nivel básico al 2do. Seminario de Marketing Digital.



El Seminario consistirá en nueve sesiones, a lo largo de tres semanas los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26 y 27 de octubre de 15:00 a 19:00 horas. Estas serán impartidas por consultores locales expertos en temas de marketing digital. Las primeras tres sesiones (10, 11 y 12 de octubre) se impartirán en las instalaciones de la URN, las siguientes tres sesiones (17, 18 y 19 de octubre) en la ULSA y el resto de las sesiones (25, 26 y 27 de octubre) en las instalaciones de la UTCH.



Asimismo, se solicita una cuota de recuperación a los asistentes de $100.00 pesos por todo el seminario, misma que se donará a la asociación civil Conquistando Sonrisas A.C., institución sin fines de lucro, que apoya de manera integral a niños con diagnóstico de cáncer, brindando un servicio oportuno de personas líderes, comprometidas y solidarias. Cabe mencionar que lo que se logre recabar de las inscripciones será utilizado de manera directa al apoyo en medicamentos y estudios para los niños registrados en la organización.



Los asistentes pueden inscribirse en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, ubicadas en Independencia y Paseo Bolivar, en la Quinta Touché de 9:00 am a 3:00 pm. El cupo limitado.





A continuación el programa:



Martes 10 de octubre



Hora: 15:00 a 19:00 horas



Sede: Auditorio URN



Tema: Modela tu negocio



Empresa: ProEmpleo



Capacitador: Ricardo Bustos







Miércoles 11 de octubre



Hora: 15:00 a 19:00 horas



Sede: Auditorio URN



Tema: Branding y manuales de identidad corporativa



Empresa: Fetiche



Capacitador: Fernando Fernández







Jueves 12 de octubre



Hora: 15:00 a 19:00 horas



Sede: Auditorio URN



Tema: Cómo vender en Facebook sin morir en el intento



Empresa: Get Sh*t Done



Capacitador: Ignacio Medina







Martes 17 de octubre



Hora: 15:00 a 19:00 horas



Sede: Sala L’etoile, de ULSA



Tema: Cinco pasos para atrapar prospectos por internet y convertirlos en clientes frecuentes



Empresa: Marketero



Capacitador: Isabel Borunda







Miércoles 18 de octubre



Hora: 15:00 a 19:00 horas



Sede: Sala L’etoile, de ULSA



Tema: Growth Hacking y estrategias de crecimiento en internet



Empresa: Seedup



Capacitador: Ulises Baylón







Jueves 19 de octubre



Hora: 15:00 a 19:00 horas



Sede: Sala L’etoile, de ULSA



Tema: Cómo me ayudan las redes sociales



Empresa: Mixeen



Capacitador: Juan Pablo Ayala







Miércoles 25 de octubre



Hora: 15:00 a 19:00 horas



Sede: Sala de Rectores de la UTCH



Tema: Lean Marketing



Empresa: Xpectare



Capacitador: René Pons







Jueves 26 de octubre



Hora: 15:00 a 19:00 horas



Sede: Sala de Rectores de la UTCH



Tema: Cómo hacer anuncios de Facebook e Instagram para su negocio



Empresa: Reply’em



Capacitador: David Nacif







Viernes 27 de octubre



Hora: 15:00 a 19:00 horas



Sede: Sala de Rectores de la UTCH



Tema: Estrategias para emprender vendiendo



Empresa: C+ideas



Capacitador: Didier Ortíz 06/10/2017