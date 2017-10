Repara Gobierno Municipal calle 2ª para mejorar el desagüe pluvial Se reinstala el concreto hidráulico con nuevos rasantes y alcantarillado

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, realiza una obra para mejorar el flujo pluvial que agobia a los comerciantes y vecinos de la zona centro, entre las calles Ojinaga e Ignacio Allende, ante las inundaciones en los periodos de lluvia, donde la caída pluvial que se acumula en Paseo Bolívar, desciende en su forma natural por esta calle.



Para realizar esta obra se levantó el concreto viejo, se realizó movimiento de base y sub-base de terracerías, aprovechando para realizar los trabajos de agua potable y alcantarillado que en conjunto a los nuevos rasantes, permitirán el flujo correcto del agua en la dirección necesaria para que desemboque en el arroyo el Chuvíscar que es el cause natural cercano que atraviesa la ciudad.



Actualmente se lleva ya un veinte porciento de avance en la obra y se prevé una inversión de 932 mil 915 pesos en total. Debido a su complejidad requiere de la intervención por parte de los terceros en las instalaciones de agua y fibra óptica, siendo esta última sumamente delicada y requiere atención especializada.



De esta manera, se pide que en los tiempos de lluvia, la ciudadanía no tire basura en la calle para evitar obstaculizar el flujo y no se tapen las rejillas pluviales para así evitar las inundaciones.



El Gobierno Municipal realiza trabajos en diferentes puntos de la ciudad y en arroyos para mantener un buen cauce natural para el flujo pluvial de la ciudad. 07/10/2017