Policía rescata a menor que vagaba solo en la vía pública

Al medidodía del viernes, agentes de la Policía Municipal trasladaron al Departamento de Trabajo Social de la Comandancia a un menor que se encontraba caminando solo en calles de la colonia Villas del Real, pues pese a que lo llevaron a un domicilio donde una persona dijo que residía, nadie salió cuando el agente se dirigió a buscar sus familiares.



El niño de aproximadamente 4 años de edad se encontraba caminando completamente solo por la calle Mina Soyopa cuando el elemento de la policía municipal se detuvo para brindarle seguridad ya que se veía desconcertado y además andaba descalzo.



El niño no pudo decir su nombre ni aportar alguna información porque padece dificultades para hablar. Por otra parte, es probable que no está registrado oficialmente porque una mujer que dijo ser su tía, acudió a la Comandancia con intenciones de que se le entregara, sin embargo, al pedirle copia del acta de nacimiento, expresó que no tenía.



En ese sentido, trabajadoras sociales del Seguridad Pública iniciaron ayer mismo el procedimiento para ponerlo a disposición de las autoridades estatales del DIF y custodien adecuadamente al infante en tanto se localiza a sus padres o familiares con los que viva y que en una situación de evidente descuido, el niño salió dela casa y vagó hasta ser visto por agente de la Policía Municipal. 08/10/2017