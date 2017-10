Presenta Maru Campos a la ciudadanía su Primer Informe de Gobierno - “Estoy aquí para compartir con ustedes el resultado del compromiso que hace un año adquirimos"

La alcaldesa Maru Campos Galván, dio su mensaje a la ciudadanía alusivo al Primer Informe de actividades del Gobierno Municipal, teniendo como sede el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, lugar al que se dieron cita funcionarios de los tres niveles de gobierno, líderes empresariales, directivos de las distintas instituciones académicas, así como miembros de la sociedad civil.



El informe fue dividido, al igual que el Plan Municipal de Desarrollo en cinco grandes ejes, Gobierno Abierto: Transparente, Participativo y Moderno; Tranquilidad para tu Familia; Empleo y Desarrollo Económico; Sustentabilidad y Futuro para tus Hijas e Hijos y; Desarrollo de Nuestra Gente.



Al inicio de su mensaje, Campos Galván señaló que este primer año de actividades, se realizó el análisis y planeación necesaria para abatir el rezago heredado y cumplir con la responsabilidad encomendada por los chihuahuenses en su toma de protesta.



“Estoy aquí para compartir con ustedes el resultado del compromiso que hace un año adquirimos con nuestro municipio: servir, buscar el bien común y mejorar las condiciones de vida de los chihuahuenses. Este es el objetivo que ha movido a este gobierno a trabajar a lo largo de doce meses, para lograr juntos una mejor ciudad para todos”, expresó la Presidenta Municipal.



Indicó que uno de los más grandes retos a vencer ha sido el descrédito y la desconfianza que tiene la ciudadanía hacia los políticos, lo cual con trabajo y esfuerzo se ha buscado demostrar que no todos los políticos son iguales y que se puede ser distinto y distinguible si se realizan acciones para mejorar las condiciones de los chihuahuenses.



Destacó que otro reto a vencer fue el abatir el costo de las malas prácticas y desorden administrativo, en el que se encontraron concesiones y contratos diseñados para beneficiar intereses particulares, permitiendo que los concesionarios no cumplan con el servicio público al que estaban obligados.



“Muchos de estos compromisos fueron pactados por 12, 15 y hasta 20 años: ya estamos llevando los procesos legales correspondientes y trabajamos por reordenar la administración y eliminar esas prácticas que tanto le han costado al municipio”, destacó Campos Galván.



Puntualizó que los costos de estas acciones no deben ni pueden ser pagados por quienes menos tienen, pues los recursos que se pierden con estos arreglos se traducen en servicios públicos y mejores condiciones negados a quienes menos tienen y tanto han esperado por ellos.



“Ésta es la realidad que nos ha movido con urgencia a recuperar la confianza de los chihuahuenses, y demostrar que la política existe para ser parte de la solución y no parte del problema”, enfatizó la Alcaldesa.



Manifestó que pese haber recibido un gobierno con necesidades y un periodo de gobierno corto, se dejó de lado el mirar atrás y comenzar a ver hacia el futuro, ya que a pesar de que existan problemas, se cuenta con la convicción y la unión de esfuerzos para cambiar realidades.



En este sentido, indicó que desde inicio de esta administración, se ha buscado por consolidar un gobierno humanista, el cual busca el bien de la comunidad como causa central, animados por reducir el dolor evitable, por no caer en la indolencia, por combatir el rezago y el costo de no haber hecho en su momento.



Agradeció la voluntad de quienes se han involucrado para aportar algo a su comunidad, tal como el sector empresarial, la academia y sociedad civil, pues han apoyado desde sus trincheras para multiplicar esfuerzos y afrontar los retos que se tienen.



“Sabemos que cualquier cambio requiere un cambio de actitudes: si queremos cambiar lo de fuera debemos cambiar desde adentro. Estamos haciendo un gobierno abierto, transparente, participativo y moderno, estamos cumpliendo juntos”, expresó Campos Galván.



Entre los ejes a destacar durante este Primer Informe de Actividades de la administración municipal, se encuentran los planteados desde la presentación del Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2018, entre los se encuentran; Gobierno Abierto: Transparente, Participativo y Moderno; Tranquilidad para tu Familia; Empleo y Desarrollo Económico; Sustentabilidad y Futuro para tus Hijas e Hijos; Desarrollo de Nuestra Gente. 09/10/2017