Primer Informe: Logró Municipio mejorar finanzas; reconocen instituciones resultados -Anuncia Alcaldesa que no habrá incremento en el Predial para 2018





En el marco del mensaje por el Primer Informe de actividades del Gobierno Municipal, la alcaldesa Maru Campos Galván, destacó que una de las labores más importantes desde el inicio de la administración fue consolidar el Plan Municipal de Desarrollo, el cual fue elaborado gracias a la participación de la ciudadanía, las cámaras empresariales, instituciones educativas y asociaciones civiles, a fin de escuchar y generar un documento que vertiera el sentir y las necesidades de la sociedad chihuahuense, el cual fuera una auténtica guía para desarrollar el trabajo con estrategias y metas claras que todos los ciudadanos pueden evaluar.



La Presidenta Municipal, señaló que dentro de este documento, se estableció un eje denominado Gobierno Abierto: Transparente, Participativo y Moderno, en el cual una de las primeras acciones a implementar fue la de iniciar con un Plan de Austeridad, el cual logró mejorar las finanzas del municipio y dar mejores resultados, gracias a la generación de un gasto eficiente y transparente, con el cual se eliminaron gastos superfluos, generando un ahorro de casi 3 millones de pesos.



Destacó que en Chihuahua el sistema de recaudación ha permitido incrementar los ingresos para el municipio, colocándolo en uno de los mejores puestos a nivel nacional, al ser uno de los que mayores ingresos propios capta, gracias a las aportaciones y pagos de derechos se pagan por parte de los ciudadanos.



“Comparto con ustedes el reconocimiento que nos ha hecho la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque mientras la mayoría de los municipios del país no superan el 10 por ciento de ingresos propios, Chihuahua, nuestro municipio, ha logrado que sus ingresos propios alcancen el 40 por ciento de su presupuesto total”, expresó Campos Galván.



Indicó que pese a que existan quienes sugieran aumentar las contribuciones mediante mayor cobro de impuestos, su compromiso será con la ciudadanía y anunció que no habrá un incremento al impuesto Predial para el próximo año.



En este sentido, resaltó que el Municipio cuenta con finanzas sanas, las cuales han sido reconocidas por la calificadora internacional FITCH Ratings, cuyo organismo ha señalado que no hay ninguna entidad pública que tenga calificación más alta que Chihuahua. Lo anterior fue confirmado por la calificadora internacional HR Ratings, que elevó la calificación del Municipio en 2017 a AA+, una de las máximas puntuaciones que se otorgan a los entes públicos.



La Presidenta Municipal señaló que en el tema de licitaciones públicas, se han logrado concretar ahorros por más de 47 millones de pesos, derivados de algunas efectuada en la adquisición de medicamento por el Instituto Municipal de Pensiones, vehículos, así como para el mantenimiento del alumbrado público. Con estos recursos se pudieron beneficiar a través de 10 mil becas académicas y deportivas, a todos los niños y jóvenes que cumplieron en tiempo y forma con los requisitos de las convocatorias emitidas para otorgar estos apoyos.



En materia de transparencia, la Alcaldesa señaló que con el fin de cumplir con las nuevas disposiciones marcadas en la reciente Ley de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno Municipal ha iniciado a subir al portal de Hacienda federal toda la información financiera que se genera, iniciando con esta actividad un año antes de que sea obligatorio, lo cual coloca a Chihuahua como uno de los tres únicos municipios del país que ha realizado esto.



De igual manera, indicó que pese a recibir la administración con una calificación apenas arriba de los 3 puntos en materia de transparencia, emitida por el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), se trabaja continuamente para mejorar esta valoración, logrando durante los primeros meses duplicar esta calificación, sin embargo, subrayó se buscará subir aún más esta puntuación.



Expresó que en atención a los nuevos lineamientos del Portal Nacional de Transparencia, indicó que al día de hoy se cuenta con un porcentaje de cumplimiento superior al 80 por ciento, buscando próximamente este sea del 100 por ciento.



“Por primera vez, transmitimos en vivo por internet los comités de compra de licitaciones y las sesiones de Cabildo. Y el Honorable Ayuntamiento, decidió abrir las sesiones de sus comisiones al público, y transmitirlas por internet. Reconozco su disposición para llevar a cabo las reformas necesarias para lograrlo”, manifestó la Presidenta Municipal.



Resaltó que con el afán de concretar un gobierno participativo, por primera vez en el Municipio fue implementada una herramienta tecnológica para atender a los ciudadanos de manera rápida y eficaz: la aplicación móvil Marca el Cambio.



En este sentido, destacó que fueron presentadas dos iniciativas ante el Congreso del Estado, las cuales se centran en la creación de la figura del Administrador de la Ciudad, o City Manager, quien será encargado de garantizar la continuidad de la agenda municipal, independientemente del signo político de la administración, evitando que se interrumpan los programas bien evaluados. Asimismo, se presentó la propuesta para la generación de Asociaciones Público Privadas, con las cuales se proyecta mejorar las finanzas del municipio, fortalecer los servicios públicos y alcanzar la competitividad que el municipio requiere.



Manifestó que una de las prioridades al iniciar actividades en la administración municipal, fue cumplir con responsabilidades heredadas, tan profundas como urgentes, que reclamaban la atención y cuidado, tal como el caso Aeroshow, suceso que dejó una huella imborrable en la memoria de los chihuahuenses y que fue dejada de lado en cuanto al resarcimiento y desagravio de los afectados. Puntualizó que pese a que no se puedan reponer las vidas humanas, se pidió perdón por las omisiones de quienes antecedieron a la actual administración, además de firmarse convenios y lograrse la indemnización de los deudos y afectados.



“Hace unos días, juntos, recordamos a las víctimas en el Memorial del 5 de octubre, que construimos en el Parque El Rejón, un espacio dedicado a su memoria que nos recuerda la exigencia de respetar la ley, de que la autoridad no puede huir de su responsabilidad, y de que todos tenemos que contribuir la cultura de la protección civil, para que nunca, nunca, vuelva a suceder una tragedia como esta”, enfatizó Maru Campos. 09/10/2017