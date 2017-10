Primer Informe: Invertimos más que nunca en equipamiento y capacitación de policías - Se instalarán 500 cámaras de vigilancia para monitorear la ciudad

La alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván, destacó en su mensaje por el Primer Informe de Gobierno la preocupación que existe por parte de esta administración por brindar tranquilidad a las familias, motivo por el cual se ha buscado reforzar a las corporaciones, además de robustecer los esquemas de prevención, contención y combate a la delincuencia.



Indicó que con la finalidad de dignificar a los elementos de la policía municipal, se destinaron recursos para la adquisición de nuevos uniformes, un vehículo táctico especial, y nuevas patrullas todo terreno que entraron inmediatamente en servicio, para atender y auxiliar a la población afectada por las lluvias durante el mes de julio.



En este sentido, señaló que luego de 12 años de desatención, por fin se logró la renovación de los uniformes del cuerpo de bomberos, además de anunciar que en próximas semanas llegarán 4 bomberas totalmente equipadas para operar y hacer más eficiente su heroica labor en la capital del estado.



De igual manera, la Presidenta Municipal destacó la creación del nuevo Centro de Monitoreo y Operaciones, el cual permite concentrar la respuesta de nuestros cuerpos de seguridad a las alertas del 911 y de la Aplicación Marca el Cambio. Sumado a estas acciones, indicó que después de casi dos años de estar inhabilitado, se inició con el proceso de reparación del helicóptero de la Policía Municipal, el Halcón 1, el cual en próximas semanas volverá a patrullar la ciudad.



“Este reforzamiento tecnológico y táctico responde a nuestra obligación de servir y proteger a los chihuahuenses, principalmente en el ámbito preventivo, que es la naturaleza de las corporaciones municipales”, subrayó la Alcaldesa.



Expresó que ante los acontecimientos violentos presentados durante recientes fechas, se ha asumido de manera subsidiaria y solidaria tareas conjuntas con las corporaciones estatales y federales.



“Señor Gobernador, sé que contamos con usted para cuidar a los chihuahuenses: confío en que juntos seguiremos haciendo frente a la difícil situación que vivimos en estos momentos”, expresó Campos Galván.



En cuanto a temas de prevención, señaló que durante este primer año de gobierno se ha cumplido con programas como el Policía Escolar, iniciativa que se había dejado de lado por las pasadas administraciones. De igual manera, se reforzaron los programas de “Trayecto seguro” y el Abuelo policía, con los cuales se busca cuidar a los niños y adolescentes que acuden a las aulas diariamente.



Asimismo, destacó el arranque de un nuevo ciclo del programa DARE, el cual contará durante las próximas semanas con 20 nuevos instructores certificados, con el fin de incrementar el número de menores atendidos mediante esta iniciativa, la cual tiene como fin alejar a los niños y adolescentes de las drogas y la violencia.



En los trabajos de prevención destacó un caso sin precedentes, el cual se dio a través del programa “Mi colonia es mi casa en Riberas de Sacramento”, cuyo modelo de intervención social implementado por la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos (USAID), eligió a Chihuahua para trabajar de la mano con la sociedad civil y el municipio, el cual marca una pauta en la forma de prevenir la violencia a nivel nacional e internacional.



“Como parte de este programa, en un inmueble abandonado propiedad del municipio, instalamos la nueva Comisaría de Policía en esta colonia, una comisaría esperada por los vecinos más de 10 años. Esta es una muestra de que contra la indolencia de otros gobiernos, con voluntad, juntos estamos cumpliendo”, expresó Maru Campos.



Resaltó que durante este primer año, los elementos de la policía municipal lograron detener a más de 28 mil 500 delincuentes, de los cuales 467 fueron por delitos de alto impacto y 25 participaron en homicidios dolosos. Sumado a estas acciones, se recuperaron 379 vehículos con reporte de robo y también se decomisaron 170 armas de fuego, 50 de ellas de alto calibre.



Además, informó que se logró mantener la certificación de CALEA, así como un esquema permanente de capacitación y los controles de confianza hechos por el Estado y exigidos por la Federación.



“Estas cifras dan testimonio del esfuerzo diario y del alto nivel de responsabilidad que existe en nuestra Dirección de Seguridad Pública. Y por ello quiero reconocer el trabajo de todos y cada uno de los elementos de esta corporación: cuentan con todo mi apoyo y admiración como alcaldesa y como chihuahuense”, manifestó la Alcaldesa.



Reconoció que falta mucho por hacer, motivo por el cual se invirtieron 120 millones de pesos en la Plataforma Escudo Chihuahua, con la cual se contempla la instalación de 500 cámaras de vigilancia, lectores de matrícula, drones, equipos de comunicación, tecnología para que hasta 3 mil cámaras de establecimientos comerciales puedan enlazarse al Centro de Monitoreo, además de arcos de vigilancia a la entrada y salida de la ciudad, que ayudarán a inhibir la comisión de delitos en nuestra casa común.



Subrayó que todos esperan resultados inmediatos en el tema de seguridad pública, pero esto no se corregirá por decreto, sino a través de un proceso que despliegue paulatinamente inteligencia y capacidades, y sobre todo acciones estratégicas coordinadas.



“No quitaré el dedo del renglón para defender a Chihuahua, sé que contaremos con todo el apoyo estatal y federal, para decirle a los delincuentes que no nos van a arrebatar la ciudad y que vamos a defender nuestra casa que es Chihuahua. Porque de esto no sólo depende nuestra tranquilidad, también nuestro desarrollo como seres humanos y que nuestra economía crezca para el bien de todos”, enfatizó Maru Campos.



Finalmente, reconoció y agradeció el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio, por la recientemente entregó tarjetas de descuento a policías y bomberos en reconocimiento a su labor y apoyo a su economía, así como a FICOSEC, por el acompañamiento y disposición para trabajar con diagnósticos y espacios de diálogo, como la Mesa de Seguridad Ciudadana, que sirve para mejorar estratégicamente estas labores. 09/10/2017