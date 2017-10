Exhorta Laura Marín al Presidente Municipal de Juárez para revisión de las instalaciones del sistema eléctrico y juegos mecánicos instalados en la Feria “Arriba Juárez”

La legisladora del PAN informo que el pasado 9 de octubre un niño tuvo una descarga eléctrica dentro de esta feria, donde un medio de comunicación informara que esta situación se llevó a cabo en el juego mecánico “El martillo”. El menor se quedó pegado al fierro debido a una fuerte descarga eléctrica que recibió, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al Centro medico de Especialidades.



“El doctor dijo que si hubiera tardado unos segundos más hubiera tenido consecuencias graves pues ante la fuerte descarga sus órganos internos se hubieran quemado gravemente o incluso pararle su corazón, afortunadamente su mamá lo miro y rápido lo retiro del lugar”, dijo la joven Tania Ordaz madrina del menor.



La madrina del niño expresó que el doctor le dijo que fue una fuerte descarga eléctrica, lo que me sorprendió es que el doctor nos dijo que se le hacía raro porque no era la primera vez, pues el pasado miércoles de la misma semana también llevaron a otro menor en la misma situación por descarga eléctrica.



Al momento que el niño agarra la escalera del mismo juego se quedó pegado, no podía despegarse y la misma corriente lo movía, yo pensé que se había mareado, pero en cuanto paso eso el niño gritó y rápido su mamá lo jaló.



Laura Marín dijo durante el pleno, que esta situación que sin duda alguna ebe ser de alarma, puesto que se está exponiendo la seguridad de los asistentes a la “feria arriba Juárez 2017”, no debemos dejar pasar este tipo de acontecimientos, debemos velar por la integridad de los juarenses.



“El presidente municipal Armando Cabada como impulsor de este evento, tiene la responsabilidad de vigilar por sí mismo o a través de las dependencias municipales todo lo referente a la seguridad y debe ordenar a los expertos de la materia a realizar una revisión no solamente al correcto funcionamiento de los juegos mecánicos, sino que también se debe realizar una revisión a todo el sistema de electricidad, incluyendo el cableado para evitar futuros accidentes como el que aquí se narra”.



En la misma tesitura la diputada del PAN exhorta para que informe a esta soberanía si el evento denominado “Fiesta arriba Juárez 2017” cuenta con seguro de gastos médicos para los usuarios de los juegos mecánicos. 09/10/2017